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Se suspendió Independiente Santa Fe vs. River por el terremoto en Colombia

El partido por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana quedó postergado tras el fuerte sismo que golpeó al país y dejó más de 100 víctimas fatales.

El partido entre Independiente Santa Fe y River, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, que debía jugarse este miércoles, fue suspendido a raíz del terremoto que sacudió Colombia y dejó al menos 111 muertos y miles de heridos.

Voceros de la Conmebol informaron a medios internaciones que tomó la decisión en base a la difícil situación que se vive en Colombia por estas horas. El organismo del fútbol sudamericano había hecho una sentida publicación a través de las redes sociales: “La Conmebol expresa su solidaridad con el pueblo de Colombia que enfrenta las consecuencias de fuertes terremotos. En los momentos difíciles, Sudamérica debe permanecer unida. Nuestro abrazo y nuestro apoyo para toda Colombia”.

El sismo tuvo una magnitud de 7,4 y provocó graves daños en distintas zonas del país, mientras continúan las tareas de rescate y el número de víctimas fatales ya supera las 100.

La situación generó incertidumbre durante las últimas horas y obligó a revisar la realización del encuentro. Si bien Bogotá es una de las ciudades menos afectadas, la Conmebol, mediante un comunicado oficial, optó por priorizar las tareas de emergencia y seguridad en el país y la suspensión del encuentro entre Independiente Santa Fe y River, además del cruce de Deportes Tolima e Independiente del Valle por la Copa Libertadores, aunque sin una nueva fecha de reprogramación.

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