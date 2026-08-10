Se suspendió Independiente Santa Fe vs. River por el terremoto en Colombia

Voceros de la Conmebol informaron a medios internaciones que tomó la decisión en base a la difícil situación que se vive en Colombia por estas horas. El organismo del fútbol sudamericano había hecho una sentida publicación a través de las redes sociales: “La Conmebol expresa su solidaridad con el pueblo de Colombia que enfrenta las consecuencias de fuertes terremotos. En los momentos difíciles, Sudamérica debe permanecer unida. Nuestro abrazo y nuestro apoyo para toda Colombia”.