Videos y fotos: las imágenes más impactantes del terremoto en Colombia

Aquel sismo de 1999 tuvo una magnitud de 6,1, a una profundidad de 21 kilómetros, con epicentro en la localidad de Córdoba (Quindío), mientras que el de este lunes, de 7,4, ocurrió a una profundidad de 103 kilómetros, en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, según un boletín del SGC.