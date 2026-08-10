Videos y fotos: las imágenes más impactantes del terremoto en Colombia

Se multiplican los registros del sismo de magnitud 7,4, que hasta ahora dejó un saldo de 111 muertos. El presidente Abelardo de la Espriella declaró "desastre nacional".
El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes a Colombia, y que dejó al menos 111 muertos hasta el momento, recordó el sismo ocurrido el 25 de enero de 1999 en la ciudad de Armenia, capital del departamento del Quindío. Aquella vez murieron 1.185 personas en la zona cafetera del centro del país.
Las fotos y los registros en gran cantidad videos de lo ocurrido en Colombia se multiplican en medio de las muestras de solidad de la comunidad internacional.
El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, declaró "desastre nacional" por el terremoto, que provocó también 87 heridos y una gran destrucción en al menos cinco departamentos: Valle del Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda y Caldas, los tres últimos los mismos afectados por el gran sismo de hace 27 años.
Aquel sismo de 1999 tuvo una magnitud de 6,1, a una profundidad de 21 kilómetros, con epicentro en la localidad de Córdoba (Quindío), mientras que el de este lunes, de 7,4, ocurrió a una profundidad de 103 kilómetros, en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, según un boletín del SGC.
"Se trata del evento sísmico de mayor magnitud registrada en Colombia en el siglo XXI. Hasta el momento de publicación de este comunicado de prensa han ocurrido 21 réplicas, y es probable que continúen ocurriendo", indicó el Servicio Geológico sobre el terremoto de hoy.
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