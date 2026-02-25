La presidenta de México minimizó el rol de EE.UU. por la captura de "El Mencho"

Sheinbaum, en una conferencia de prensa, explicó que la colaboración norteamericana fue “esencialmente de inteligencia, de información”, mientras que “toda la operación la desarrolló la Secretaría de la Defensa Nacional”, la que terminó con la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más poderosas del país.

Download (2)

Qué dijo cada parte

Trump había señalado ante legisladores que su Gobierno había “derribado a uno de los capos más siniestros”, en referencia al operativo realizado en territorio mexicano. La afirmación generó repercusión inmediata, ya que implicaba un protagonismo directo de Washington en el procedimiento.

Sheinbaum, sin confrontar de manera directa, respondió que “ya conocemos al presidente Trump”, aunque remarcó que la información oficial difundida por su administración es la correcta. La aclaración apuntó a dejar establecido que el despliegue táctico y militar fue responsabilidad exclusiva de fuerzas mexicanas.

sheinbaum_y_trump_sostuvieron_llamada_tras_operativo_donde_abatieron_a_xel_menchox.jpg_1697240521 "Ya hemos explicado cuál fue la colaboración, que fue esencialmente de inteligencia, información. Y toda la operación, pues, la desarrolló la Secretaría de la Defensa Nacional, como informamos adecuadamente", insistió la mandataria.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, detalló previamente que el operativo se desarrolló en la zona de Tapalpa, en el estado de Jalisco, donde Oseguera se enfrentó con efectivos tras intentar huir hacia un área boscosa.

Trevilla Trejo confirmó que existió intercambio de datos con organismos internacionales y que la cooperación con el Comando Norte de los Estados Unidos se mantiene desde hace años. Señaló además que durante la actual administración se fortalecieron esos mecanismos de intercambio de información.