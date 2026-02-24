Internacionales |

Putin apunta a sabotajes y acusa intentos de "arruinar el proceso de paz" con Ucrania

El presidente ruso advirtió sobre supuestos planes para atacar gasoductos en el mar Negro y vinculó a los servicios ucranianos con atentados recientes

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, sostuvo este martes que los rivales de su país “no saben qué hacer para arruinar el proceso de paz” que lleva adelante con Ucrania, advirtió que podrían intentar nuevas provocaciones, como atentados a gasoductos, para frenar una salida negociada, por lo que ordenó extremar las medidas de seguridad.

Según el mandatario, existe la posibilidad de un plan para hacer explotar los gasoductos Turkish Stream y Blue Stream, que atraviesan el mar Negro y son claves para el transporte de gas, y un ataque de ese tipo buscaría “socavar el proceso negociador” en marcha.

thumbs_b_c_c6b07d3600e1ebee830647e84538d4a1

Acusaciones y seguridad interna

Putin,, quien habló ante el consejo Servicio Federal de Seguridad, responsabilizó a los servicios secretos ucranianos por el aumento de atentados en territorio ruso. Señaló que, al no lograr “una derrota estratégica en el campo de batalla”, Kiev habría optado por “el terror individual y masivo”, incluyendo sabotajes y ataques contra funcionarios.

En ese marco mencionó una explosión ocurrida cerca de la estación Saviólovski, en Moscú, donde murió un agente policial y otros dos resultaron heridos. Según su versión, el hecho habría sido organizado mediante reclutamiento por internet y detonación a distancia.

Refuerzo de fronteras y áreas críticas

Durante la reunión, el presidente pidió fortalecer la protección de infraestructuras energéticas y de transporte, así como de edificios públicos y zonas de alta circulación, además, ordenó mejorar la seguridad en la frontera estatal y elevar la preparación de los guardias fronterizos.

ADEMÁS: Trump tras la muerte de El Mencho: "México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles"

Además, remarcó la necesidad de resguardar información confidencial vinculada a desarrollos militares y estratégicos. “Los tenemos”, afirmó, en referencia a nuevos sistemas de defensa en implementación.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: En trámite - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados