De un Nobel a otro: carta abierta de Pérez Esquivel a Corina Machado

“Me sorprende cómo te aferras a los Estados Unidos y debes saber que no tiene aliados, ni amigos, solo tiene intereses. Las dictaduras impuestas en América Latina fueron instrumentadas por sus intereses de dominación destruyendo la vida y organización social, cultural y política de los pueblos que luchan por su libertad y autodeterminación. Los pueblos resistimos y luchamos por el derecho a ser libres y soberanos y no colonia de los Estados Unidos”, manifestó Pérez Esquivel.

En la misma línea, le recordó a Machado “las luchas contra las dictaduras militares” en Latinoamérica, sobre todo en el periodo comprendido entre 1976 y 1983, donde muchas personas padecieron “cárceles, torturas y el exilio”, además del saldo de “miles de desaparecidos, niños secuestrados y vuelos de la muerte”, de los cuales el propio Pérez Esquivel es un sobreviviente.

Asimismo, señaló que el gobierno venezolano “es una democracia con sus luces y sombras” y remarcó la figura del expresidente Hugo Chávez que “marcó el camino de libertad y soberanía del pueblo y luchó por la unidad continental”: “Fue un despertar de la Patria Grande”, añadió.

Paralelamente, aseguró que Estados Unidos no sólo “atacó” a Venezuela sino que, además, “no permite que ningún país del continente salga de su órbita y de la dependencia colonial” porque pretende que América Latina sea su “patrio trasero”. También destacó el boqueo que le impuso a Cuba, por más de 60 años, al que calificó como “un ataque a la libertad y derecho de los pueblos”.

“El gobierno de Nicolás Maduro vive bajo amenaza de los Estados Unidos, basta tener presente las fuerzas navales en el Caribe y el peligro de invasión a tu país. No haz dicho una palabra o apoyas la injerencia de la gran potencia contra Venezuela. El pueblo venezolano está listo para enfrentar la amenaza. Corina te pregunto. ¿Por qué llamaste a los Estados Unidos para que invada Venezuela? Al recibir el anuncio que te otorgaron el Premio Nobel de la Paz se lo dedicaste a Trump. El agresor a tu país, mintiendo y acusando a Venezuela de ser narcotraficante”, planteó el activista argentino.

Para finalizar, le sugirió a Machado “analizar y saber dónde estás parada”, pensar si ella es o no “una pieza más del coloniaje estadounidense, sometida a sus intereses de dominación” y destacó que, como opositora al gobierno de Maduro, “sus posturas y opciones generan mucha incertidumbre”: “Recurres a lo peor cuando pedís que Estados Unidos invada Venezuela”, agregó Pérez Esquivel.

“Corina, como dice el poeta: Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ahora, tienes la posibilidad de trabajar para tu pueblo y construir la Paz, no provocar mayor violencia, un mal no se resuelve con otro mal mayor, solo tendremos dos males y nunca la solución del conflicto. Abre tu mente y corazón al diálogo, al encuentro de tu pueblo, vacía el cántaro de la violencia y construye la Paz y unidad de tu pueblo para que entre la luz de la libertad e igualdad”, concluyó.