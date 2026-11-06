Thomas Markle Sr., padre de Meghan Markle, fue detenido en Florida por un cargo federal vinculado con la posesión de material de abuso sexual infantil.

El primer fiscal federal adjunto, Bill Essayli, confirmó que parte del material analizado incluye fotografías en las que presuntamente aparece el acusado junto a niñas menores de edad.

La investigación también se extendió a la ciudad filipina de Cebú, donde Markle había residido antes de trasladarse a Florida durante 2026. Allí, las autoridades habrían incautado alrededor de 7.500 fotografías y un video que involucrarían a menores.

Por el momento, las acusaciones forman parte de una investigación judicial y deberán ser examinadas durante el proceso correspondiente.

La causa comenzó a tomar impulso a partir de la denuncia de Thomas Markle Jr., quien aportó información sobre el presunto material encontrado entre las pertenencias de su padre en Filipinas.

Los elementos denunciados dieron lugar a una investigación en ese país y, posteriormente, a la intervención de las autoridades federales estadounidenses. El trabajo de los investigadores permitió localizar otros elementos en los depósitos que Markle alquilaba en California.

El caso ya había generado repercusiones públicas antes de la detención. El 23 de octubre, el tema volvió a cobrar notoriedad luego de que Meghan Markle se refiriera a las acusaciones contra su padre en una carta enviada al diario británico The Sun.

Qué dijo Meghan Markle sobre su padre

La duquesa de Sussex, esposa del príncipe Harry, explicó que había conocido las denuncias contra Thomas Markle en 2018, después de recibir información vinculada con la Policía británica.

Según relató, las acusaciones influyeron en su decisión de mantener distancia de su padre y evitar que tuviera contacto con sus hijos.

La declaración pública de Meghan:

“Estoy profundamente angustiada por las noticias que salieron a la luz”.

El FBI arrestó a Thomas Markle, de 82 años, luego de una investigación que incluyó allanamientos en dos depósitos en California.

La relación entre ambos ya se encontraba deteriorada desde antes de la boda de Meghan y el príncipe Harry, celebrada en 2018. Desde entonces, el vínculo familiar estuvo marcado por sucesivos desencuentros y declaraciones públicas.

Por su parte, Thomas Markle había rechazado anteriormente las acusaciones y las había calificado como mentiras.

Cuántos años de prisión podría recibir

Thomas Markle enfrenta un cargo federal por posesión de material de abuso sexual infantil. Está previsto que comparezca ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Tampa, Florida, donde se desarrollará la primera instancia judicial del caso.

De acuerdo con la legislación estadounidense aplicable al cargo, si fuera declarado culpable podría recibir una pena máxima de 20 años de prisión federal.