Esto se dio a conocer tras el anuncio de los resultados de las elecciones de mitad de mandato, en las que se impusieron los demócratas.

The American people have made their voices heard.



The 120th Congress will officially be the GAYEST Congress in history! (that we know of)



Let's get to work pic.twitter.com/gxgh5eHGmB — Congressional Equality Caucus (@EqualityCaucus) November 5, 2026

Chris Pappas, el primer senador abiertamente gay de Estados Unidos

Durante más de dos siglos de historia parlamentaria, ningún hombre abiertamente gay ocupó una banca en la Cámara Alta federal. El congresista demócrata Chris Pappas, de 46 años, quebró esa marca cívica y ganó la elección para el Senado de Estados Unidos por Nuevo Hampshire el martes 3 de noviembre de 2026, tras derrotar en las urnas al exsenador republicano John E. Sununu.

Pappas fue electo en 2018 para representar al primer distrito congresional de Nuevo Hampshire en la Cámara de Representantes, cargo que ejerció durante cuatro mandatos con un perfil moderado y centrista, dispuesto en ocasiones a desmarcarse de las directrices de su partido en votaciones relevantes. En el Capitolio ejerce como copresidente del Caucus de Igualdad del Congreso, un espacio institucional dedicado a defender los derechos de las minorías.

El ingreso de Pappas al Congreso adquiere dimensión nacional porque será el primer hombre abiertamente gay elegido para el Senado de Estados Unidos. El hito cobra mayor peso en un momento en que los derechos LGBTQ enfrentan resistencia en varios estados y algunos activistas advierten sobre una disminución en el apoyo público, según señaló The New York Times.

Organizaciones emblemáticas de derechos civiles como Human Rights Campaign y GLAAD definieron la jornada como una conquista sin precedentes en la lucha por la igualdad representativa en el poder legislativo federal, de acuerdo con lo que consignó Le Monde.

Su ingreso profundiza una senda que tiene historia propia en el Congreso. El representante Barney Frank, demócrata de Massachusetts, fue el primer legislador en declararse públicamente gay mientras ejercía funciones, en 1987. Décadas después, Tammy Baldwin, demócrata de Wisconsin, se convirtió en 2012 en la primera mujer abiertamente gay elegida al Senado. Pappas, en tanto, es el primer hombre en alcanzar esa cámara con esa distinción, como destacó el The New York Times.