Disparó desde la pirámide de Teotihuacán: mató a una turista y se suicidó

La agresión ocurrió poco antes del mediodía, cuando turistas escucharon los disparos realizados por un individuo en la segunda plataforma de la Pirámide de la Luna, de 45 metros de altura.

image El presidenta de México se expresó en las redes.

La presidenta de Mexico, Claudia Sheinbaum, expresó su profunda solidaridad con las víctimas y sus familias. “Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá”, escribió la mandataria en X.

Y añadió: “He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales”.