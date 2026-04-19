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Trump anunció que EEUU tomó el control de un barco iraní en el Golfo de Omán

El operativo incluyó disparos de un destructor y el abordaje de marines tras seis horas de advertencias ignoradas por la tripulación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que fuerzas navales de su país atacaron y tomaron el control de un buque iraní en el Golfo de Omán, en el marco de la escalada con Irán. Según explicó, la embarcación intentó atravesar un bloqueo naval y su tripulación desobedeció reiteradas órdenes, por lo que fue interceptada y quedó bajo custodia estadounidense.

De acuerdo al Comando Central de Estados Unidos, el destructor USS Spruance disparó contra la sala de máquinas del buque Touska para inutilizar su propulsión tras seis horas de advertencias. Luego, efectivos de la 31ª Unidad Expedicionaria de Marines abordaron la nave. “Tenemos la custodia total del buque y estamos investigando su carga”, sostuvo Trump en redes sociales.

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El incidente se da en un contexto de creciente tensión en la región, donde Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz en respuesta al bloqueo estadounidense de sus puertos. Además, autoridades estadounidenses señalaron que al menos 23 buques fueron obligados a dar la vuelta en esa vía marítima estratégica, clave para el comercio internacional de petróleo.

tráfico
El tráfico en el Golfo de Omán.

El tráfico en el Golfo de Omán.

En paralelo, la Organización Marítima Internacional confirmó que un buque con bandera francesa fue atacado con fuego en el estrecho de Ormuz. La naviera CMA CGM informó que la embarcación sufrió daños, aunque su tripulación resultó ilesa. Trump afirmó que Irán disparó proyectiles en la zona, algunos dirigidos también contra un carguero del Reino Unido.

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