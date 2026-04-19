Trump anunció que EEUU tomó el control de un barco iraní en el Golfo de Omán

El operativo incluyó disparos de un destructor y el abordaje de marines tras seis horas de advertencias ignoradas por la tripulación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que fuerzas navales de su país atacaron y tomaron el control de un buque iraní en el Golfo de Omán, en el marco de la escalada con Irán. Según explicó, la embarcación intentó atravesar un bloqueo naval y su tripulación desobedeció reiteradas órdenes, por lo que fue interceptada y quedó bajo custodia estadounidense.