Donald Trump reanuda las negociaciones y amenaza a Irán para que acepte un acuerdo

El presidente norteamericano anunció el envío de una delegación a la capital de Pakistán. Allí buscará reanudar las conversaciones con los representantes iraníes. Restan sólo tres días para que concluya el alto el fuego.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo el envío de una delegación norteamericana a la capital de Pakistán, Islamabad, con el objetivo de reanudar las negociaciones de paz con Irán, que aún no se expresó sobre una nueva ronda de conversaciones por el conflicto en Medio Oriente.
"Mis representantes van a Islamabad; estarán allí mañana por la noche para negociar", anunció Trump en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social antes de confirmar al 'New York Post' que espera mantener la nueva ronda de diálogo con Irán al día siguiente, en la víspera del final del alto el fuego pactado el último 8 de abril.
En principio, la delegación estará formada por sus dos principales asesores en la región: su yerno, Jared Kushner, y su enviado especial Steve Witkoff. A diferencia de lo ocurrido el fin de semana pasado, no estará el vicepresidente JD Vance.
Más allá del anuncio sobre el envío de su delegación a la capital pakistaní, Trump no se guardó las amenazas. En su mensaje, como ya había hecho antes de la primera ronda de negociaciones, que terminó en fracaso, advirtió atacará los puentes y las centrales eléctricas iraníes si sigue sin ver progresos.
"Estamos ofreciendo un trato muy justo y razonable, y espero que lo acepten porque, si no lo hacen, EE.UU. va a destruir todas las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán", aseguró el mandatario norteamericano. "¡Se acabó la amabilidad! Bajarán rápido, bajarán fácilmente y, si no aceptan el acuerdo, será un honor para mí hacer lo que se deba hacer, lo que otros presidentes debieron haber hecho con Irán durante los últimos 47 años. ¡Es hora de que se acabe la máquina de matar de Irán!", concluyó.
El líder republicano consideró que Irán violó las condiciones del alto el fuego, al reimponer su bloqueo del estrecho y abrir fuego contra dos petroleros que intentaban cruzar el paso. El presidente de Estados Unidos identificó en su mensaje estos barcos como pertenecientes a Francia y Reino Unido, pero ese mismo día India había convocado al embajador iraní en el país para protestar contra ataques a dos de sus barcos.
Irán, vale recordar, había denunciado previamente que fue Trump quien violó primero el alto el fuego al mantener su bloqueo sobre el perímetro de Ormuz.
En cualquier caso y discrepancias al margen, Trump se declaró sorprendido por las restricciones iraníes porque "nuestro bloqueo ya lo había cerrado", y aseguró que su país está saliendo victorioso de este intercambio. "Nos ayudan sin saberlo. Son ellos los que salen perdiendo 500 millones de dólares al día", manifestó.
Poco antes, Trump había avisado de que alcanzará la paz con la República Islámica ya sea por la vía del diálogo o de las armas. En una escueta declaración a la cadena ABC, aseguró que su objetivo es la paz en la región sin importar el precio: el acuerdo, insistió, "va a ocurrir de una forma u otra, por las buenas o por las malas".
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