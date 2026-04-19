Donald Trump reanuda las negociaciones y amenaza a Irán para que acepte un acuerdo

"Estamos ofreciendo un trato muy justo y razonable, y espero que lo acepten porque, si no lo hacen, EE.UU. va a destruir todas las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán", aseguró el mandatario norteamericano. "¡Se acabó la amabilidad! Bajarán rápido, bajarán fácilmente y, si no aceptan el acuerdo, será un honor para mí hacer lo que se deba hacer, lo que otros presidentes debieron haber hecho con Irán durante los últimos 47 años. ¡Es hora de que se acabe la máquina de matar de Irán!", concluyó.

Nuevas acusaciones de Trump contra Irán

El líder republicano consideró que Irán violó las condiciones del alto el fuego, al reimponer su bloqueo del estrecho y abrir fuego contra dos petroleros que intentaban cruzar el paso. El presidente de Estados Unidos identificó en su mensaje estos barcos como pertenecientes a Francia y Reino Unido, pero ese mismo día India había convocado al embajador iraní en el país para protestar contra ataques a dos de sus barcos.

Irán, vale recordar, había denunciado previamente que fue Trump quien violó primero el alto el fuego al mantener su bloqueo sobre el perímetro de Ormuz.

En cualquier caso y discrepancias al margen, Trump se declaró sorprendido por las restricciones iraníes porque "nuestro bloqueo ya lo había cerrado", y aseguró que su país está saliendo victorioso de este intercambio. "Nos ayudan sin saberlo. Son ellos los que salen perdiendo 500 millones de dólares al día", manifestó.

Poco antes, Trump había avisado de que alcanzará la paz con la República Islámica ya sea por la vía del diálogo o de las armas. En una escueta declaración a la cadena ABC, aseguró que su objetivo es la paz en la región sin importar el precio: el acuerdo, insistió, "va a ocurrir de una forma u otra, por las buenas o por las malas".