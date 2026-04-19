Javier Milei cantó "Libre" en un ensayo por el Día de la Independencia en Israel

El Presidente participó de una pregrabación en Jerusalén tras reunirse con Netanyahu y reafirmar su respaldo político.
El presidente Javier Milei cantó el tema “Libre”, del artista Nino Bravo, durante un ensayo en la pregrabación de la ceremonia por el Día de la Independencia de Israel. La actividad tuvo lugar en el Monte Herzl, donde el mandatario argentino se subió al escenario en un gesto que replicó sus habituales presentaciones musicales.
La participación de Milei se produjo horas después de su reunión privada con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien le expresó su “firme apoyo” en el conflicto en Medio Oriente. Además, ratificó su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén y avanzó en la firma de acuerdos para fortalecer la relación bilateral.
El mandatario volvió a mostrarse en un rol artístico similar al que desempeñó en actos anteriores junto a su entorno más cercano, donde incluso llegó a presentarse con una banda. En esta ocasión, interpretó uno de los temas más emblemáticos del repertorio hispano en el marco de una actividad oficial vinculada a la agenda diplomática.
La gira continuará con nuevas actividades en Israel. Milei tiene previsto recibir un Doctorado Honoris Causa en la Universidad Bar-Ilan, reunirse con el presidente Isaac Herzog y visitar instituciones religiosas. Luego participará de la ceremonia central por el Día de la Independencia antes de regresar a la Argentina.
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