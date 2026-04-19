Javier Milei cantó "Libre" en un ensayo por el Día de la Independencia en Israel

Milei cantó "Libre" en Israel

Video Milei cantó una popular canción española durante un ensayo

El mandatario volvió a mostrarse en un rol artístico similar al que desempeñó en actos anteriores junto a su entorno más cercano, donde incluso llegó a presentarse con una banda. En esta ocasión, interpretó uno de los temas más emblemáticos del repertorio hispano en el marco de una actividad oficial vinculada a la agenda diplomática.