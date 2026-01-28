Donald Trump afirma que Cuba "está a punto de caer" tras el freno al petróleo venezolano

"Cuba está muy cerca del colapso”, afirmó Trump ante la prensa antes de encabezar un acto en Iowa. Según el mandatario, La Habana dependía del financiamiento y del suministro energético venezolano, un respaldo que, sostuvo, ya no existe.

Las declaraciones se producen en medio de la profunda crisis que atraviesa la isla, marcada por una severa escasez de combustible, apagones masivos y faltantes de productos básicos. En ese contexto, Trump volvió a presionar al gobierno cubano para que alcance un acuerdo “antes de que sea tarde”.

Desde Washington consideran que el corte del crudo venezolano podría acelerar un cambio de régimen en Cuba. Sin embargo, el Gobierno cubano rechazó de plano esa postura y condenó la intervención en Caracas, a la que calificó como un “acto de terrorismo”.

El presidente Miguel Díaz-Canel aseguró que Cuba no aceptará ningún tipo de negociación basada en la coerción o la intimidación y remarcó que no habrá concesiones políticas frente a las amenazas de Estados Unidos, que no descarta el uso de la fuerza militar.

Miguel Díaz-Canel Miguel Díaz-Canel rechazó cualquier negociación con Estados Unidos basada en amenazas o coerción.

En paralelo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que hubo suspensiones en el envío de petróleo a Cuba, aunque aclaró que se trata de decisiones soberanas de su país y de la empresa estatal Pemex, no vinculadas a presiones externas. De todos modos, sostuvo que México continuará siendo solidario con la isla frente a su creciente crisis energética.