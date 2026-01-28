Irán responde a las amenazas de Trump y advierte que podría atacar bases militares de EE. UU.

El gobierno iraní respondió a las recientes amenazas del presidente Donald Trump asegurando que podría atacar bases militares estadounidenses en la región si su territorio es objeto de agresión, una advertencia que profundiza la crisis diplomática y militar entre ambas potencias.

El viceministro de Asuntos Jurídicos de la Cancillería iraní, Kazem Gharibabadi, afirmó que Irán “no busca la guerra”, pero subrayó que está “listo para responder con decisión” si Estados Unidos lanza un ataque.

Según el funcionario, en ese caso Teherán “atestará duros golpes a los estadounidenses, especialmente a sus bases militares regionales”. Las advertencias, dijo, representan “la postura genuina de Irán, no un montaje”.

Efectos profundos

Gharibabadi explicó además que un eventual conflicto “no será una guerra solo entre Irán y Estados Unidos, pero sus efectos serán tan profundos que no podrán controlarse”, en un mensaje que sugiere la posibilidad de un conflicto de mayor escala que trascendería el marco bilateral.

Estas declaraciones se producen tras semanas de intercambios tensos entre Washington y Teherán. El martes, Trump publicó en su red social Truth Social que “una enorme armada se dirige a Irán”, encabezada por el portaaviones USS Abraham Lincoln, y aseguró que está “lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez… y violencia, si es necesario”.

El mandatario estadounidense dijo además que espera que Irán se siente pronto “a la mesa” para negociar un acuerdo “justo y equitativo”, sin armas nucleares, y que “beneficie a todas las partes”. Advertencias sobre una posible operación militar anteceden el despliegue de este grupo de combate en Medio Oriente, que llegó a la región en medio de tensiones derivadas de la represión de masivas protestas internas en Irán.

Pese a los gestos, desde Teherán sostienen que el diálogo solo será viable si se abandona el enfoque de amenazas y coerción. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, rechazó la idea de negociar “en un ambiente de amenazas”, y dijo que no ha habido contacto directo reciente con emisarios estadounidenses.

Vulnerablidad

Irán también advirtió que la presencia de fuerzas estadounidenses en el Golfo y el despliegue de buques, incluidos portaaviones y otros navíos, incrementan su “vulnerabilidad” y los convierten en “objetivos al alcance” de sus defensas, destacando que toda base estadounidense en la región podría ser considerada objetivo legítimo en caso de agresión.

La tensión viene acompañada de movimientos militares y políticos en toda la región. La presencia de la flota liderada por el Abraham Lincoln, ejercicios aéreos de fuerzas estadounidenses y el reforzamiento de instalaciones aliadas generan un clima de incertidumbre. Trump ha enfatizado que el tiempo para un acuerdo se agota y ha recordado operaciones militares anteriores, señalando que otro ataque contra Irán sería “mucho peor”.

Analistas internacionales advierten que un eventual choque tendría implicancias más allá de un enfrentamiento bilateral, afectando la estabilidad regional, los precios del petróleo y las alianzas estratégicas en Medio Oriente. Gobiernos de países aliados han expresado su preocupación por una escalada militar que podría tener consecuencias duraderas tanto para la seguridad regional como para las relaciones entre potencias globales.

A pesar de las amagues de diálogo, la mezcla de advertencias abiertas, despliegues militares y retórica beligerante coloca a Estados Unidos e Irán en un punto crítico. La posibilidad de que se desaten hostilidades directas, aunque aún no es un hecho consumado, sigue siendo una de las principales preocupaciones en la geopolítica global en este inicio de año.