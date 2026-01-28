Tormenta invernal Fern en EE.UU.: 42 muertos y Trump declara en emergencia a 22 estados

Varios de los fallecidos a lo largo del país norteamericano fueron encontrados con una pala en la mano, ya que se encontraban retirando la nieve en las calles y murieron de hipotermia o problemas cardíacos.

fern El temporal sigue azotando Estados Unidos. Trump declaró en emergencia a 22 estados.

El martes, la red pública NYC Ferry suspendió el servicio y advirtió que podría extenderse durante varios días más debido a las severas condiciones de hielo en las vías.

Las tripulaciones continuarán monitoreando la evolución se la situación y preparando las flotas para cuando las condiciones mejoren.

La Sociedad de Asistencia Legal y la Coalición para las Personas sin Techo informaron mediante un comunicado las muertes de al menos diez personas sin hogar durante la tormenta invernal.

Durante este temporal, las bajas temperaturas alcanzaron hasta -31° de sensación térmica y la tormenta también produjo que haya cortes de luz a lo largo y a lo ancho del país. A esta hora hay más de 630.000 usuarios sin suministro eléctrico.

Debido a estas condiciones climáticas, Donald Trump declaró la emergecia en 22 estados. Además, ya son más de 19 mil vuelos suspendidos, lo que significa la mayor cancelación de vuelos desde la pandemia.

Esta temporal está siendo un caos en el país norteamericano, en donde las rutas y las calles están congeladas, hay acumulación de hielo y persiste la alerta por árboles caídos. Las autoridades y el Servicio Meteorológico prevén que se extienda por unos días más.