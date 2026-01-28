Internacionales |

Donald Trump amenazó a Irán para que acepten negociar un acuerdo con Estados Unidos

El presidente estadounidense presiona para llegar a un nuevo acuerdo para eliminar las armas nucleares. Mientras, una flota armada se desplaza hacia la región.

Donald Trump lanzó una fuerte amenaza hacia Irán para que acepten negociar un acuerdo con Estados Unidos: “El próximo ataque será mucho peor”, expresó a través de su red Truth Social.

El mandatario confirmó que una flota gigante, encabezada por el portaaviones Abraham Lincoln, ya va rumbo a la región y, según sus palabras, la armada está “lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez, con rapidez y violencia, si es necesario”.

Trump presiona a Irán para que acepte negociar con Estados Unidos.

Trump presiona a Irán para que acepte negociar con Estados Unidos.

El objetivo de Trump es forzar a Teherán para negociar un acuerdo que elimine las armas nucleares. El presidente estadounidense les recordó lo que pasó con la "Operación Martillo de Medianoche", una intervención militar previa, y les advirtió: “¡El tiempo se acaba, es realmente esencial! Como le dije a Irán una vez: ¡Lleguen a un trato! No lo hicieron, y hubo la ‘Operación Martillo de Medianoche’, una destrucción masiva de Irán”.

Según Trump, los iraníes ya llamaron varias veces porque quieren hablar, en un contexto donde la represión a las protestas internas en ese país habría dejado más de 36.500 muertos.

Desde el lado iraní advirtieron que cualquier país vecino que preste su territorio o espacio aéreo para un ataque será considerado "hostil". Sin embargo, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, se mostró un poco más abierto al diálogo y, en una charla con el príncipe saudita Mohammed bin Salman, dijo: “La República Islámica de Irán siempre ha estado y está dispuesta a acoger, dentro del marco de las leyes internacionales y con la plena preservación y respeto de los derechos de la nación y el país, cualquier proceso que conduzca a la paz, la tranquilidad y la eliminación de conflictos y guerras”.

