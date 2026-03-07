Donald Trump amenaza con ampliar los ataques a Irán: "Recibirá un golpe muy duro"

"Irán, que está siendo golpeado brutalmente, se disculpó y se rindió ante sus vecinos, prometiendo no volver a dispararles. Esta promesa ha ocurrido gracias al implacable ataque estadounidense e israelí", señaló el líder republicano publicado en su plataforma Truth Social.

Pezeshkian anunció horas atrás la suspensión de bombardeos contra objetivos en los países vecinos de la región y expresó sus disculpas por una estrategia que vinculó con una medida militar de fuerza mayor ante la muerte de la cúpula de seguridad en los ataques de la semana pasada de EE.UU. e Israel. De todos modos, matizó que su país se reserva el derecho a contraatacar si vuelve a ser objetivo de ataques desde estos lugares.

Pese al anuncio del presidente iraní, la Guardia Revolucionaria de Irán lanzó en las últimas horas ataques a petroleros en el estrecho de Ormuz, posiciones de separatistas kurdoiraníes en Irak, y la base militar internacional de Al Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos, donde hay fuerzas estadounidenses y francesas.

"Es la primera vez en miles de años que Irán pierde ante los países vecinos", consideró Trump, antes de asegurar que todos ellos le dieron las gracias por ordenar la campaña. Teherán se convirtió, según la visión del presidente norteamericano, en el "perdedor" de la región "y lo seguirá siendo durante décadas hasta que se rinda o, más probablemente, colapse por completo".

Trump añadió que, por ahora, no tiene intención de aflojar y prometió que Irán "recibirá hoy un golpe muy duro" y que "debido a su mala conducta se está considerando seriamente la destrucción total y la muerte segura de zonas y grupos de personas que hasta ahora no se habían considerado como objetivo".

La mayoría de los estadounidenses rechaza el conflicto en Medio Oriente

La mayor parte de los norteamericanos desaprueba la forma en que Trump está manejando el conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán y se opone a las acciones militares. Así lo reveló una encuesta de PBS News/NPR/Marist.

Mientras la operación militar contra Irán lleva una semana, la encuesta encontró que el 56% de los estadounidenses se opone a las acciones militares dispuestas contra Irán, mientras que el 44% las apoya.

Una gran mayoría de republicanos respalda tanto el enfoque como los ataques militares del presidente, el 79% y el 84%, respectivamente. Por otra parte, el 86% de los demócratas se oponen a ambos, según la encuesta.