Miles de usuarios eliminaron el ChatGPT luego de que un dato que encendiera las alarmas

Según datos de la firma Sensor Tower, las desinstalaciones de la aplicación de ChatGPT registraron un incremento interanual del 295% respecto del 28 de febrero del año pasado, en paralelo, el chatbot Claude experimentó un crecimiento sostenido en descargas, con subas del 37% y del 51% en dos jornadas consecutivas en el mercado estadounidense.

El movimiento de usuarios se produjo después de que OpenAI sellara un acuerdo de colaboración con el Departamento de Defensa de Estados Unidos para trabajar en el desarrollo y evaluación de tecnologías basadas en inteligencia artificial. Aunque la compañía aclaró que la cooperación se orienta a tareas de investigación y seguridad, el anuncio reactivó el debate sobre el uso militar de estas herramientas.

El descontento también se reflejó en las valoraciones de la aplicación. Las reseñas de una estrella para ChatGPT aumentaron un 775% el sábado posterior al anuncio y registraron otro incremento del 100% interanual al día siguiente en la App Store de Apple. En ese mismo período, Claude alcanzó el primer puesto entre las aplicaciones más descargadas en Estados Unidos.

El crecimiento del chatbot de Anthropic no se limitó al mercado estadounidense. De acuerdo con los reportes del sector, Claude también superó a ChatGPT en descargas en países como Canadá, Alemania, Bélgica, Noruega y Suiza, en un contexto de debate público sobre el rol de la inteligencia artificial en ámbitos militares y gubernamentales.

El conflicto se intensificó cuando Anthropic se negó a permitir que sus modelos fueran utilizados para tareas vinculadas con vigilancia doméstica masiva o el desarrollo de armas autónomas. Tras esa decisión, el gobierno estadounidense prohibió el uso del chatbot Claude en agencias federales, lo que profundizó la tensión entre la compañía y la administración de Donald Trump.

El propio Trump criticó públicamente a la empresa en un mensaje publicado en Truth Social, donde calificó la decisión de Anthropic como un error que podría poner en riesgo la seguridad nacional. Desde la compañía respondieron que la eventual designación como riesgo para la seguridad sería una medida sin precedentes para una empresa estadounidense y adelantaron que impugnarían cualquier sanción en los tribunales.

En ese contexto, OpenAI avanzó en el acuerdo con el Departamento de Defensa, ocupando el espacio que dejó su competidor. La decisión volvió a instalar un debate que atraviesa a toda la industria tecnológica y que es: "Hasta qué punto las compañías de inteligencia artificial deben colaborar con proyectos militares".

A pesar del incremento en las desinstalaciones y la polémica generada en redes sociales, ChatGPT continúa siendo una de las aplicaciones de inteligencia artificial más utilizadas del mundo. El episodio, sin embargo, expone cómo las decisiones estratégicas de las empresas tecnológicas pueden impactar de forma directa en la confianza de los usuarios y en la competencia dentro de un mercado cada vez más sensible a las implicancias éticas de la inteligencia artificial.