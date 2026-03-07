Javier Milei participa en la cumbre organizada por Donald Trump para aliados de la región

La agenda de actividades comenzó con la llegada del libertario a la Cumbre de los Escudos convocada por su par norteamericano Donald Trump, que nuclea a 11 naciones de la región aliadas a la Casa Blanca bajo el objetivo de neutraliza la presencia de China en la región.

Junto a la Argentina, confirmaron su asistencia en Miami los representantes de Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. También se espera la participación del presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Tal como se esperaba, no fueron invitados a la partida tres de los principales países de América Latina (Brasil, México y Colombia), cuyos presidentes -Luiz Inacio Lula da Silva, Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro, respectivamente- no son cercanos a Trump desde el punto de vista ideológico.

Después de la Cumbre de los Escudos, Trump ofrecerá un almuerzo de trabajo y el intercambio culminará con la entrega del Premio de la Hispanic Prosperity Gala, organizado por Latino Wall Street, que se celebra en Mar-a-Lago en reconocimiento a líderes globales de la derecha.

trumpymilewashington4.jfif Javier Milei y Donald Trump volverán a verse este sábado.

Cómo sigue la gira de Javier Milei en EE.UU.

Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y los ministros Federico Sturzengger (Desregulación y Transformación del Estado), Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), el mandatario viajará luego a Nueva York. Allí, desde el domingo 8 de marzo, el Presidente hará un alto en el cronograma de actividades y visitará la Tumba del Rebe Lubavitch durante la mañana. Se trata de la féretro del líder religioso, el séptimo líder de la dinastía jasídica Jabad-Lubavitch, ubicada en el cementerio de Montefiore en Queens.

Asimismo, Milei disertará el lunes, a las 14, en la Yeshiva University, y cerrará la jornada con un discurso en una Gala Anual J100 de The Algemeiner, el tradicional evento que reconoce a las 100 personas más influyentes en respaldo a Israel. Se celebra desde 2014 y honra a personalidades destacadas en la pelea contra el antisemitismo.

Para el martes, el jefe de Estado se reunirá a las 9.50 con el titular del CEO del JP Morgan, Jaime Dimon, e inaugurará formalmente la Argentina Week 2026 en Nueva York para atraer inversores al país. La actividad es organizada por la Embajada Argentina en EE.UU., el JPMorgan y el Bank of America. Allí estarán presentes los ministros, la secretaria general de la Presidencia y el embajador Alejandro Oxenford, quienes participarán de los paneles del evento. También asistirán varios gobernadores.

En horas del mediodía, los hermanos Milei partirán rumbo a Santiago de Chile, donde estiman aterrizar a las 23:30, para el miércoles asistir a la ceremonia de asunción presidencial del reciente electo Kast, que se realizará en el Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso. La administración libertaria busca brindar un gesto con el líder del Partido Republicano, que viajó a Buenos Aires el día después de su triunfo en el balotaje en Chile. Luego de la ceremonia, a las 15, la delegación regresará al país.