Tormenta invernal Fern en EE.UU.: hay 30 muertos y medio millón de personas sin luz

Las bajas temperaturas alcanzaron hasta -31° de sensación térmica y la tormenta también produjo que haya cortes de luz a lo largo y a lo ancho del país, y a esta hora hay más de 630.000 usuarios sin suministro eléctrico.

fern Las nevadas superaron los 30 centímetros en varias regiones.

También, hoy por la madrugada se dio a conocer que un avión privado, que llevaba a 8 personas a bordo, se estrelló producto de la tormenta en el Aeropuerto Internacional de Bangor, en Maine. Según la información publicada por la Administración Federal de Aviación (FAA), el hecho sucediò el domingo alrededor de las 19:45.

Debido a estas condiciones climáticas, Donald Trump declaró la emergecia en 22 estados. Además, ya son más de 19 mil vuelos suspendidos, lo que significa la mayor cancelación de vuelos desde la pandemia.

Esta temporal está siendo un caos en el país norteamericano, en donde las rutas y las calles están congeladas, hay acumulación de hielo y persiste la alerta por árboles caídos. Las autoridades y el Servicio Meteorológico prevén que se extienda por unos días más.