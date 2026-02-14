Volodimir Zelenski pidió un alto el fuego de "dos meses" para convocar a elecciones

"Estoy dispuesto a demostrar que estamos preparados", aseguró Zelenski en respuesta a una pregunta sobre la presión de Estados Unidos para la celebración de elecciones. La condición que planteó es que haya dos meses de alto el fuego y entonces "iremos a elecciones", expresó durante su intervención ante la Conferencia de Seguridad de Múnich que se celebra este fin de semana.

El líder ucraniano reprochó el argumento de que Estados Unidos votó durante el mandato de Abraham Lincoln en medio de la Guerra Civil. "Veo que se compara. Dicen que hubo elecciones durante la Guerra Civil con Lincoln. ¿Cómo se puede comparar? Nuestra gente está sufriendo ataques con misiles. No es simplemente una guerra terrestre. Nos atacan con misiles balísticos. Necesitamos un alto el fuego", argumentó.

"Si el presidente estadounidense quiere que haya elecciones, Ucrania cambiará su legislación", añadió Zelenski.

A su vez, Zelenski bromeó con que "nosotros también podemos dar a los rusos un alto el fuego si convocan elecciones". El público respondió con risas cómplices a la afirmación.

El presidente ucraniano subrayó que su país "está haciendo todo lo posible para parar esta guerra" y, una vez terminada, podría ingresar en la OTAN. En ese sentido, ha argüido que dejar al ejército ucraniano fuera de la alianza "no sería lo más inteligente".

"El Ejército ucraniano es el más fuerte de Europa gracias a nuestros héroes. Creo que no sería lo más sensato dejar este ejército fuera de la OTAN", sostuvo. "Al menos dejen que sea nuestra decisión, no la decisión de (Vladimir) Putin", planteó en referencia a las negociaciones de paz.