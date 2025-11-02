Donald Trump: "China no actuará sobre Taiwán mientras yo sea presidente"

“Xi lo dijo abiertamente, y su gente también lo expresó en las reuniones: ‘Nunca haríamos nada mientras el presidente Trump sea presidente’, porque saben las consecuencias”, afirmó el republicano en declaraciones difundidas en la red social X.

Trump explicó que en su último encuentro con Xi, realizado en Busán (Corea del Sur) y centrado en cuestiones comerciales, el tema de Taiwán no fue mencionado, algo que lo sorprendió. Consultado sobre qué haría Washington en caso de una invasión china, respondió con ambigüedad: “Lo sabrán cuando eso ocurra”.

Las palabras del presidente contrastan con la postura oficial de Pekín, que días atrás reiteró que no renunciará al uso de la fuerza para lograr la “reunificación” con la isla autogobernada. Además, el Gobierno chino ha reclamado a Washington una posición más clara, tras la ambigüedad mostrada por Trump en comparación con su predecesor, Joe Biden, quien había expresado un respaldo explícito a Taipéi.

Estados Unidos mantiene desde hace más de siete décadas un rol central en la disputa: es el principal proveedor de armas de Taiwán y, aunque no reconoce formalmente a la isla como Estado independiente, ha dejado abierta la posibilidad de defenderla en caso de un ataque de Pekín.

Las declaraciones de Trump reavivan el debate sobre el equilibrio estratégico en Asia-Pacífico y el futuro de una de las tensiones geopolíticas más sensibles del planeta