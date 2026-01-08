Donald Trump ordena que Estados Unidos se retire de 66 organizaciones internacionales

En una entrevista periodística, Donald Trump le "marcó el camino" a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. En una entrevista periodística, Donald Trump le "marcó el camino" a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Dentro de esas 66 organizaciones, 31 pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el comunicado que publicó la Casa Blanca vía X expresa que las organizaciones que abandona promueven “causas radicales sobre el cambio climático, gobernanza global y programas ideológicos que chocan con la fortaleza económica y la soberanía de Estados Unidos”.

La mayoría de esas organizaciones son comisiones y paneles asesores que se centran en el clima, la migración y los derechos laborales, que Trump considera que intentan promover igualdad y diversidad en perjuicio del mérito.