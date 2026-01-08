Donald Trump ordena que Estados Unidos se retire de 66 organizaciones internacionales

El presidente estadounidense firmó un memorándum que ordena a Estados Unidos retirarse de 66 organizaciones internacionales, entre ellas 31 de la ONU.
Donald Trump firmó un memorándum presidencial en el que ordena que Estados Unidos se retire de 66 organizaciones internacionales ya que "no favorecen los intereses estadounidenses".
Dentro de esas 66 organizaciones, 31 pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En el comunicado que publicó la Casa Blanca vía X expresa que las organizaciones que abandona promueven “causas radicales sobre el cambio climático, gobernanza global y programas ideológicos que chocan con la fortaleza económica y la soberanía de Estados Unidos”.
La mayoría de esas organizaciones son comisiones y paneles asesores que se centran en el clima, la migración y los derechos laborales, que Trump considera que intentan promover igualdad y diversidad en perjuicio del mérito.
