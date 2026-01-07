Venezuela: el gobierno de Donald Trump dijo que le "dictará" las decisiones a Delcy Rodríguez

Según la explicación oficial, el objetivo inmediato es evitar un colapso institucional y económico. Para eso, la Casa Blanca plantea una primera etapa de estabilización, donde se prioriza el control del territorio, de las finanzas y de los recursos estratégicos, en especial el petróleo. No se informaron plazos concretos para cada fase.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agusantonetti/status/2008940825724563728?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2008940825724563728%7Ctwgr%5E09e13061eef7ae9db3a1921eb84f178965fe4292%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Festados-unidos%2Feeuu-delineo-un-plan-de-tres-fases-para-venezuela-y-dijo-que-le-dictara-las-decisiones-a-delcy-nid07012026%2F&partner=&hide_thread=false | AHORA — Marco Rubio:



"Tenemos un proceso triple en Venezuela. El primer paso es la estabilización del país. La segunda fase será la recuperación, asegurando que Occidente tenga acceso a los mercados venezolanos. La tercera fase será la transición".pic.twitter.com/eoXrlWW6QS — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 7, 2026

Rubio sostuvo que la presión económica aplicada en los últimos años funcionó como una “cuarentena” sobre el régimen chavista y que ahora permitirá ordenar la transición. En ese marco, Estados Unidos avanzó con la incautación de buques y anunció que tomará control de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano, que serán vendidos a precio internacional.

El dinero obtenido por esas ventas será administrado bajo un esquema de control internacional. Según Rubio, los fondos no estarán disponibles para el antiguo gobierno y se destinarán a sostener la gobernabilidad y los servicios básicos. La administración estadounidense afirmó que esta medida busca evitar desvíos y garantizar que los recursos lleguen a la población.

_99263409_gettyimages-894923052.jpg EE.UU. delineó un plan de tres fases para Venezuela y dijo que le “dictará” las decisiones a Delcy Rodríguez.

En paralelo, la Casa Blanca confirmó que mantiene comunicación permanente con las autoridades interinas. La secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, señaló que las decisiones del gobierno provisional, encabezado por Delcy Rodríguez, serán “dictadas” por Estados Unidos, lo que marca el nivel de influencia asumido por Washington.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RapidResponse47/status/2008948180843409458?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2008948180843409458%7Ctwgr%5E09e13061eef7ae9db3a1921eb84f178965fe4292%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Festados-unidos%2Feeuu-delineo-un-plan-de-tres-fases-para-venezuela-y-dijo-que-le-dictara-las-decisiones-a-delcy-nid07012026%2F&partner=&hide_thread=false .@PressSec: The Administration "is in close correspondence with the interim authorities in Venezuela. We obviously have maximum leverage over the interim authorities in Venezuela right now and... their decisions are going to continue to be dictated by the United States." pic.twitter.com/FyevVTUgZS — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 7, 2026

La segunda fase estará enfocada en la recuperación económica y la reinserción de Venezuela en el mercado global, con reglas supervisadas y participación de empresas extranjeras. También se prevé un proceso de reconciliación política, con liberación de presos y regreso de exiliados.

La tercera etapa será la transición política, también bajo monitoreo estadounidense. Rubio aclaró que las fases se superpondrán y que Estados Unidos mantendrá el control para evitar desbordes y garantizar estabilidad institucional.