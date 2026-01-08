Rusia acusa a Estados Unidos de "acción de fuerza ilegal" tras la incautación de un buque petrolero

El Ministerio ruso añadió: "no pueden interpretarse sino como una flagrante violación de los principios y normas fundamentales del derecho marítimo internacional y la libertad de navegación".

El organismo sostuvo que desde Washington no tenían motivos para especular que el petróleo navegaba sin bandera, así como tampoco tenía derecho a detener e inspeccionar el buque en mar abierto y sin justificación.

"Instamos a Washington a que restablezca las normas y principios fundamentales de la navegación marítima internacional y cese de inmediato sus acciones ilegales contra el Marinera, así como contra otros buques que realizan actividades legítimas en alta mar", proclamó el Minsiterio de Exteriores de Rusia.

Mirá el video de la persecución y captura del buque ruso: