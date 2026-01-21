Internacionales |

Donald Trump quiere que la Junta de la Paz sustituya a la ONU

Trump habló en conferencia de prensa en la Casa Blanca, en el aniversario de su segundo mandato. El mandatario dijo que la Junta de la Paz podría reemplazar a la ONU para terminar con los conflictos bélicos.

El martes, Donald Trump volvió a dejar declaraciones fuertes a nivel internacional, en donde expresó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debería continuar existiendo "por el gran potencial que tiene", pero que la Junta de la Paz, propuesta por él mismo, podría reemplazarla.

Trump quiere que su organización Junta de la Paz sea la que le ponga fin a los conflictos bélicos alrededor del mundo.

En una conferencia en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense criticó a la ONU por ser ineficaz a la hora de ponerle fin a los conflictos bélicos pero que tiene un "potencial muy grande".

Esta Junta de la Paz fue propuesta como parte del plan de paz redactado por Estados Unidos, constituído por 20 puntos, para ponerle fin a la guerra entre Palestina e Israel y ayudar con la recontrucción de la Franja de Gaza.

Según la agencia Xinhua, un borrador de la Carta de la Junta de Paz, que estaría adjunto a las cartas de invitación enviadas a varios líderes mundiales, no hace referencia a Gaza y, en su lugar, deja entrever una visión del organismo como una organización controlada por Estados Unidos destinada a ayudar a resolver conflictos y guerras en todo el mundo.

"Es una 'ONU de Trump' que ignora los fundamentos de la Carta de la ONU", expresó un diplomático en diálogo con Reuters. Además, el portavoz del jefe de la ONU, dijo que el secretario general de la organización, Antonio Gutierres, " cree que los Estados miembros son libres de asociarse en diferentes grupos".

