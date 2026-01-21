Internacionales |

El avión presidencial que llevaba a Donald Trump a Davos tuvo una falla eléctrica

El avión presidencial que transportaba al mandatario estadounidense regresó a su base en Washington por precaución. Trump ya está rumbo a Davos en otro avión.

El Air Force One que trasladaba a Donald Trump a Davos, Suiza, para estar presente en el Foro Económico Mundial tuvo una falla eléctrica al momento de iniciar el viaje y tuvo que regresar a la base aérea de Washington para cambiar de aeronave.

avion presidencial eeuu
El avión presidencial de Donald Trump tuvo que regresar a la base de Washington por precaución.

El avión presidencial de Donald Trump tuvo que regresar a la base de Washington por precaución.

Según fuentes oficiales, el avión presentó un error eléctrico poco después del despegue, en donde se realizaron los protocolos de seguridad necesarios y se decidió volver para cambiar de avión.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que el problema se detectó a los 45 minutos de viaje y volvió a aterrizar en la Base Conjunta Andrews a la 1:20 de la mañana, hora argentina. Según periodistas que estaban a bordo del Air Force One, las luces de la cabina se apagaron brevemente después del despegue, pero no les dieron ninguna explicación.

ADEMÁS: Descarriló otro tren en España: murió el maquinista y hay 20 heridos

Pasadas las 2 de la mañana, el mandatario estadounidense arribó un C-32A y encaró denuevo su viaje hacia la ciudad suiza.

Está previsto que su intervenciónen el Foro Económico Mundial se centre en asuntos económicos internos, como el costo de la vida o el acceso a la vivienda, ante las críticas de parte de su electorado por haber priorizado durante su primer año la agenda internacional, con conflictos como los de Gaza o Ucrania.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados