El avión presidencial que llevaba a Donald Trump a Davos tuvo una falla eléctrica

avion presidencial eeuu El avión presidencial de Donald Trump tuvo que regresar a la base de Washington por precaución.

Según fuentes oficiales, el avión presentó un error eléctrico poco después del despegue, en donde se realizaron los protocolos de seguridad necesarios y se decidió volver para cambiar de avión.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que el problema se detectó a los 45 minutos de viaje y volvió a aterrizar en la Base Conjunta Andrews a la 1:20 de la mañana, hora argentina. Según periodistas que estaban a bordo del Air Force One, las luces de la cabina se apagaron brevemente después del despegue, pero no les dieron ninguna explicación.

Pasadas las 2 de la mañana, el mandatario estadounidense arribó un C-32A y encaró denuevo su viaje hacia la ciudad suiza.

Está previsto que su intervenciónen el Foro Económico Mundial se centre en asuntos económicos internos, como el costo de la vida o el acceso a la vivienda, ante las críticas de parte de su electorado por haber priorizado durante su primer año la agenda internacional, con conflictos como los de Gaza o Ucrania.