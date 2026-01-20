Donald Trump rechaza reunirse reunirse con Zelenski en Davos

De acuerdo con la publicación, al inicio del foro, el pasado 19 de enero, la agenda oficial del mandatario norteamericano no incluía ninguna reunión con el líder del régimen de Kiev. La ausencia del encuentro se da pese al interés de Zelenski por mantener un cara a cara con Trump.

Zelesnki decidió un giro profundo en su gabinete y en el equipo encargado de las negociaciones de paz con Estados Unidos.

Un experto republicano en política exterior, que habló con el medio internacional "Político" bajo condición de anonimato, aseguró que el mandatario ucraniano “está ansioso” por reunirse con el presidente estadounidense, aunque aclaró que la resistencia al encuentro “proviene de la Casa Blanca”.

“Zelenski siempre se reuniría con Trump, ya que cree que los beneficios superan los costos y que, si él no se relaciona con Trump, otros lo están haciendo”, citó el medio a su fuente.

En paralelo, este miércoles está previsto que los líderes de la denominada “coalición de voluntarios” se reúnan en Davos con Trump para solicitar su respaldo a las garantías de seguridad diseñadas para Ucrania a principios de este mes durante un encuentro en París.

En ese mismo escenario internacional, el enviado especial de la Presidencia rusa, Kiril Dmítriev, confirmó su llegada a Davos, donde se espera que mantenga reuniones con el enviado especial de la administración Trump, Steve Witkoff, y con Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense y empresario.