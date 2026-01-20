Javier Milei participará de la firma del Consejo de Paz impulsada por Donald Trump

Según se informó, la formalización del Consejo de la Paz se llevará a cabo el próximo jueves en Davos y contará con la presencia del jefe de Estado argentino. Milei llegó a Europa acompañado por una delegación integrada por el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el secretario de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El vuelo presidencial partió el lunes a las 21 y tiene previsto aterrizar este martes a las 15.30. La primera actividad oficial será un encuentro, a las 21 hora local, con el emprendedor británico Maurice Ostro, titular del Consejo de Acción Empresarial creado en 2020 y vicepresidente del Consejo de Cristianos y Judíos.

Para el miércoles 21 de enero, Milei tiene agendado un breve saludo a las 10.05 con el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, dirigente de la Unión Democrática de Centro. Minutos más tarde participará del Country Strategy Dialogue on Argentina, un encuentro de trabajo con CEOs y directivos de importantes empresas y holdings internacionales, orientado a fortalecer vínculos y promover nuevas alianzas.

Ese mismo día, a las 11.30, el mandatario se reunirá con directivos de bancos globales y, a las 15.30, mantendrá un encuentro con el presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, en la antesala de su exposición en el foro. Allí tomará la palabra luego de su par republicano, con quien se espera un eventual cruce informal, aunque no hay prevista una audiencia bilateral.

El jueves, Milei iniciará la jornada a las 10.30 con la firma del acta fundacional del Consejo de la Paz promovido por Trump. Luego brindará una serie de entrevistas, entre ellas a la agencia Bloomberg y a la revista The Economist, donde dialogará con su editora en jefe, Zanny Minton Beddoes. A las 18 horas de Suiza (14 en la República Argentina), el vuelo especial que transporta al Presidente y su comitiva emprenderá el regreso al país, con arribo previsto para el viernes 23 de enero a las 6.00hs.