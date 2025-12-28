Frente a frente, Trump y Zelenski conversaron sobre un plan de paz para Ucrania

La cita, seguida de cerca por la comunidad internacional, se produjo luego de que el mandatario estadounidense revelara haber mantenido una conversación telefónica “muy productiva” con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Trump llegó al encuentro acompañado por una delegación de alto nivel integrada por ocho miembros de su gabinete y asesores de máxima confianza. Entre ellos estuvieron el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth; la jefa de Gabinete, Susie Wiles; el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine; el asesor Jared Kushner; el comisionado de la GSA, Josh Gruenbaum; el subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, y el enviado especial Steve Witkoff.

Análisis del plan de paz

Del lado ucraniano, Zelenski asistió junto a funcionarios de su equipo, entre ellos el ministro de Economía, Oleksii Sobolev. Según se informó, la reunión se centró en el análisis del borrador de un plan de paz de 20 puntos que contempla un posible cronograma de alto el fuego, la creación de una zona desmilitarizada, la administración de la central nuclear de Zaporizhia y la definición del control territorial en la región del Donbás. También se abordaron las garantías de seguridad para Ucrania una vez finalizado el conflicto.

Horas antes del cara a cara, Trump utilizó su red Truth Social para confirmar que había dialogado con Putin. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ratificó la comunicación telefónica. La secuencia de contactos refuerza la apuesta del mandatario estadounidense por relanzar una negociación directa que permita destrabar una guerra que ya lleva años y ha dejado miles de víctimas y un fuerte impacto geopolítico global.