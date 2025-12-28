Trump: "Nos estamos acercando" a un acuerdo de paz para Ucrania

El encuentro, que se prolongó durante casi tres horas, giró en torno a un plan de paz de 20 puntos que Washington considera en su etapa final, aunque persisten diferencias sensibles, especialmente sobre el futuro de la región del Donbás.

“Creo que nos estamos acercando”, señaló Trump en una rueda de prensa posterior al encuentro, en la que reconoció que la negociación ha sido compleja, pero aseguró que existen “bases firmes” para un entendimiento. Según indicó, durante la reunión también mantuvieron contactos con distintos líderes europeos, en un intento por alinear posiciones y fortalecer el respaldo internacional a la iniciativa diplomática.

Podría costar millones de vidas más

Trump advirtió que el momento actual es decisivo. “Estamos en las etapas finales; si no logramos un acuerdo ahora, esto podría continuar por mucho tiempo y costar millones de vidas más”, expresó el mandatario estadounidense, en referencia a un conflicto que ya supera los tres años y es considerado el más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El borrador original del plan de paz había generado fuertes resistencias en Kiev, debido a propuestas que incluían concesiones territoriales y cambios estructurales, como la cesión de Crimea y el Donbás y el reconocimiento del ruso como idioma oficial. Sin embargo, tras intensas gestiones del negociador ucraniano Rustem Umerov, se elaboró una segunda versión que actualmente se encuentra bajo análisis de ambas partes.

Elogio a Ucrania

Durante la conferencia, Trump elogió el liderazgo de Zelenski y la resistencia del pueblo ucraniano. “Ha pasado por algo que pocas naciones han tenido que soportar. Zelenski trabajó muy duro y es muy valiente”, afirmó.

Además, anticipó que, una vez concluida la reunión, volverá a comunicarse telefónicamente con el presidente ruso, Vladimir Putin, para continuar con las gestiones.

Antes del encuentro con Zelenski, Trump ya había conversado con Putin y aseguró creer que el líder ruso “habla en serio” cuando se refiere a la posibilidad de alcanzar la paz. “Hay demasiada gente muriendo”, sostuvo, aunque evitó fijar plazos concretos para el cierre definitivo del acuerdo.

Zelenski, por su parte, remarcó que cualquier entendimiento deberá contar con el aval de la sociedad ucraniana. “La última palabra la tiene el pueblo”, afirmó, al señalar que el eventual acuerdo será sometido a una votación popular en su país. De ese modo, dejó en claro que ninguna decisión sobre el cese del fuego o las reformas territoriales se adoptará sin legitimidad democrática.

El mandatario ucraniano estuvo acompañado por parte de su gabinete, entre ellos el ministro de Economía, Oleksii Sobolev. Con el diálogo abierto entre Washington, Kiev y Moscú, y con Europa atenta a los movimientos diplomáticos, la comunidad internacional observa con expectativa el desenlace de una negociación que podría redefinir el equilibrio geopolítico del continente y marcar el final de una guerra devastadora.