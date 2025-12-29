Donald Trump dijo que destruyó una "instalación" vinculada al narcotráfico de Venezuela

"Tienen una gran planta, o una gran instalación, desde donde salen los barcos. Hace dos noches la destruimos", resaltó el líder republicano durante una entrevista con un programa de radio difundida este lunes por los medios norteamericanos.

Trump afirmó que su país realizó un ataque contra una zona portuaria en Venezuela utilizada para la carga de embarcaciones con drogas, en lo que serían las primeras operaciones terrestres estadounidenses en suelo venezolano desde el inicio de la campaña de presión contra Nicolás Maduro.

“Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas”, dijo Trump durante su reunión en Florida con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. “Cargan los barcos con drogas, así que atacamos todos los barcos y ahora atacamos la zona. Es la zona de implementación. Ahí es donde se implementan. Y eso ya no existe”.

Durante la visita de Netanyahu a su residencia en Mar-a-Lago, el mandatario que se produjo "una gran explosión" en una zona de un "muelle" donde se cargaban las presuntas drogas en embarcaciones. "Atacamos todos los barcos y ahora atacamos la zona", ha dicho, agregando que se trataba de un "área de implementación".

Estados Unidos lanzó durante los últimos meses bombardeos contra presuntas narcolanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico --que han dejado más de 100 víctimas mortales-- y ha llegado a amenazar con una invasión del país, liderado por el presidente Nicolás Maduro, bajo el argumento de la lucha contra las drogas.