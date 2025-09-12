Dos naufragios en Africa dejan casi 200 muertos y decenas de desaparecidos

El último accidente ocurrió el jueves en el territorio de Lukolela, cuando una embarcación con casi 500 pasajeros se incendió y volcó. Hasta el momento, se contabilizan 107 víctimas fatales y 146 personas desaparecidas. Apenas un día antes, en el territorio de Basankusu, otra embarcación se hundió dejando 86 muertos, en su mayoría estudiantes.

Las causas del accidente aún no se han confirmado, aunque medios estatales citan sobrecarga y navegación nocturna como factores determinantes. Las imágenes difundidas desde el lugar muestran a aldeanos reunidos alrededor de los cuerpos, mientras las comunidades locales lamentan la tragedia.

Falta de controles y seguridad

Organizaciones de la sociedad civil culpan al gobierno por la falta de controles y seguridad en las rutas fluviales. En la República Democrática del Congo, el transporte por río es cada vez más frecuente debido al mal estado de las carreteras y la escasez de medios terrestres. Sin embargo, las embarcaciones de madera utilizadas habitualmente no soportan la carga de pasajeros ni de bienes, y los chalecos salvavidas son escasos.

Los viajes nocturnos complican además las operaciones de rescate, lo que contribuye a que muchos cuerpos queden sin contabilizar. Los accidentes en los ríos congoleños se han convertido en una constante, reflejando la vulnerabilidad de las comunidades que dependen de estas rutas para sobrevivir y desplazarse.

Las autoridades locales han iniciado las tareas de rescate, pero la magnitud de la tragedia y las precarias condiciones de las embarcaciones complican la respuesta, dejando a la población en un estado de alerta y profundo dolor.