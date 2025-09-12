China inaugura el puente colgante más largo del mundo

El puente -inaugurado el martes- combina autopista, ruta convencional y vía férrea interurbana, siendo el primero en el mundo en integrar estos tres tipos de transporte en una sola estructura.

Su diseño innovador incluye una cubierta inferior asimétrica: la vía férrea de 200 km/h va a un lado y la ruta convencional al otro. Esta configuración inédita permite un tránsito más eficiente y equilibrado, a diferencia de otros puentes de gran tamaño donde el ferrocarril suele ir en el centro.

Seis años de construcción

Durante los seis años de construcción, los ingenieros enfrentaron grandes desafíos y desarrollaron herramientas especiales, como una grúa torre guiada por satélite y una grúa para tableros de puente, que permitieron colocar segmentos enormes con precisión milimétrica.

Además, el puente cuenta con cimientos diseñados para resistir las fuertes corrientes del Yangtsé, torres de acero y hormigón en forma de diamante y juntas flexibles que se adaptan a los cambios de temperatura.

Con una luz central de 1.208 metros, el Puente Changtai no solo representa un avance en ingeniería civil, sino que también simboliza el compromiso de China con la innovación y el crecimiento económico regional. La megaestructura se perfila como un ícono de la ingeniería moderna y un ejemplo de cómo la infraestructura puede transformar la vida de millones de personas al acortar distancias y facilitar la movilidad.