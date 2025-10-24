Estados Unidos envió el portaviones Gerald R. Ford a la zona del Comando Sur

Este accionar ocurre en el marco de las continuas amenazas que la administración de Donald Trump realiza en aguas internacionales del Pacífico y el Caribe, con la intención declarada de combatir al narcotráfico, y que han encendido las alarmas en la región.

En un mensaje en X, Parnell señaló que con "la mayor presencia de fuerzas estadounidenses" en la zona "fortalecerán y ampliarán las capacidades existentes para desmantelar el narcotráfico y reducir y desmantelar las organizaciones transnacionales".

"Reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y nuestra seguridad en el hemisferio occidental", añadió.

Hace tres semanas, un oficial de la Marina le indicó a USNI News que el portaviones USS Gerald R. Ford (CVN-78) estaba ubicado en el Mar Mediterráneo.

El portaaviones más grande de la Tierra

El USS Gerald R. Ford es considerado el portaaviones más grande de la Tierra. Los Estados Unidos lo definen como "la plataforma de combate más capaz, adaptable y letal del mundo y mantiene la capacidad de la Armada de proyectar poder a escala global a través de operaciones sostenidas en el mar".

En la víspera, rodeado de altas autoridades estadounidenses, Trump anunció una guerra frontal contra los cárteles del narcotráfico y prometió operaciones terrestres contra ellos en suelo latinoamericano.

"Los cárteles están librando una guerra contra EE.UU. y tal como prometí en la campaña, les estamos librando una guerra como nunca antes (…). Las administraciones anteriores han intentado mitigar esta amenaza, y nuestro objetivo es eliminarla. No la estamos mitigando. La estamos eliminando. Los estamos expulsando", recalcó Trump.

image

Estados Unidos desplegó en agosto frente a las costas de Venezuela buques de guerra, un submarino, aviones de combate y tropas, argumentando una lucha contra el narcotráfico. Desde entonces lleva adelante "ejecuciones extrajudiciales" en la región, como han denunciado expertos de la ONU.

Para Caracas, la verdadera intención de Washington con esas maniobras es forzar un cambio político que le permita al Gobierno estadounidense apoderarse de los recursos naturales que posee. El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ratificó que su país está libre de cultivos de coca.