El Chapo Guzmán le pidió a Estados Unidos ser extraditado a México

En una carta enviada a la Justicia, el ex capo narco explicó los particulares motivos para ser reenviado a su país. Cumple cadena perpetua por narcotráfico.
El otrora capo narco mexicano Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, o simplemente “El Chapo Guzmán”, solicitó a un tribunal federal de los Estados Unidos su extradición a México, para contrapesar la "violación" de la sentencia en su contra, de cadena perpetua por narcotráfico.
"He escrito varias cartas sobre la imparcialidad de mi apelación en la próxima fecha para obtener un trato igualitario ante la ley", le escribió a la corte federal del Distrito Este de Nueva York en Brooklyn, citado este lunes por la prensa mexicana.
En su misiva escrita en inglés, fechada el 23 de abril y con sello de recibido el 1 de mayo, Guzmán sostiene que está "luchando por una liberación por extradición de regreso a México".
"Durante el proceso de mi apelación, se ha considerado la posibilidad de un nuevo juicio, y también que las partes de ambos países puedan coordinar políticas para facilitar mi regreso a mi país", añadió el exjefe del Cártel de Sinaloa.
En un escrito anterior, de fecha 10 de abril, Guzmán apeló a principios legales y constitucionales para ser extraditado a México, donde aspira a recibir "un trato justo".
Guzmán cumple una condena a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado, tras haber sido declarado culpable en 2019 por múltiples cargos de narcotráfico y crimen organizado en Estados Unidos, en uno de los juicios más emblemáticos de los últimos tiempos contra el crimen transnacional.
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