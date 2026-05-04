El Chapo Guzmán le pidió a Estados Unidos ser extraditado a México

"Durante el proceso de mi apelación, se ha considerado la posibilidad de un nuevo juicio, y también que las partes de ambos países puedan coordinar políticas para facilitar mi regreso a mi país", añadió el exjefe del Cártel de Sinaloa.

En un escrito anterior, de fecha 10 de abril, Guzmán apeló a principios legales y constitucionales para ser extraditado a México, donde aspira a recibir "un trato justo".

Guzmán cumple una condena a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado, tras haber sido declarado culpable en 2019 por múltiples cargos de narcotráfico y crimen organizado en Estados Unidos, en uno de los juicios más emblemáticos de los últimos tiempos contra el crimen transnacional.