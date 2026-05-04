Horror en Perú: detienen a dos jóvenes por asesinato, desmembramiento y canibalismo

Un hombre de 46 años que llevaba más de una semana desaparecido fue hallado desmembrado en una vivienda de Cusco, Perú, en un caso que conmociona a la principal ciudad turística del país. La víctima, identificada como Rudhy Benavides, habría sido engañada por dos jóvenes que lo llevaron al lugar donde finalmente fue asesinado. en un hecho que generó fuerte impacto por la violencia y los detalles revelados en la investigación.