Tragedia en Brasil: una avioneta se estrelló contra un edificio y hay dos muertos

El piloto y uno de los pasajeros fallecieron en el acto. Otros tres ocupantes de la aeronave fueron rescatados con heridas graves y trasladados de urgencia a centros de salud cercanos.

En el lugar trabajaron bomberos, equipos médicos y fuerzas de seguridad, que desplegaron un amplio operativo para controlar los focos de incendio, asistir a los sobrevivientes y garantizar la estabilidad de la estructura.

Las imágenes del accidente comenzaron a circular rápidamente y mostraron la magnitud del impacto, con restos de la avioneta incrustados en la estructura del edificio residencial.

La investigación quedó a cargo de organismos especializados en seguridad aérea, que analizarán posibles fallas mecánicas, condiciones climáticas adversas o errores humanos como causas del accidente.