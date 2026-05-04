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Tragedia en Brasil: una avioneta se estrelló contra un edificio y hay dos muertos

Ocurrió en un barrio de Belo Horizonte. Entre las víctimas se encuentran el piloto y uno de los pasajeros de la aeronave. Y hay tres heridos de gravedad. Investigan las causas de la tragedia.

Una avioneta se estrelló este lunes contra un edificio residencial en el barrio Silveira, en Belo Horizonte, y dejó un saldo de al menos dos muertos y tres heridos de gravedad.

La aeronave había partido minutos antes desde el aeropuerto de Pampulha y según informaron las autoridades, el piloto reportó problemas técnicos poco después del despegue e, incluso, alcanzó a alertar sobre las dificultades que enfrentaba en pleno vuelo.

El impacto se produjo entre el tercer y el cuarto piso del edificio, específicamente en la caja de escaleras. Este hecho resultó clave para evitar una tragedia mayor, debido a que los departamentos estaban ocupados y el choque no afectó de manera directa a las viviendas.

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El piloto y uno de los pasajeros fallecieron en el acto. Otros tres ocupantes de la aeronave fueron rescatados con heridas graves y trasladados de urgencia a centros de salud cercanos.

En el lugar trabajaron bomberos, equipos médicos y fuerzas de seguridad, que desplegaron un amplio operativo para controlar los focos de incendio, asistir a los sobrevivientes y garantizar la estabilidad de la estructura.

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Las imágenes del accidente comenzaron a circular rápidamente y mostraron la magnitud del impacto, con restos de la avioneta incrustados en la estructura del edificio residencial.

La investigación quedó a cargo de organismos especializados en seguridad aérea, que analizarán posibles fallas mecánicas, condiciones climáticas adversas o errores humanos como causas del accidente.

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