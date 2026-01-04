El mensaje de China a Estados Unidos: "Liberen de inmediato a Nicolás Maduro"

A través de un comunicado de esa cartera, China pidió a Estados Unidos que "garantice la seguridad personal del presidente Nicolás Maduro y su esposa, que los libere inmediatamente y que desista de derrocar al gobierno venezolano”. Además, calificó la captura del dirigente chavista como una “clara violación del derecho internacional”.

Ante la detención de Maduro en una operación militar del Ejército norteamericano, el gigante asiático expresó su “grave preocupación” por el hecho de que el gobierno de Donald Trump “se haya apoderado por la fuerza” del líder venezolano y lo haya sacado hacia Nueva York, donde pasó su primera noche detenido.

Otra de las maniobras del gobierno de Xi Jinping es asegurar la estabilidad bursátil. Para el gobierno de Xi Jinping, Estados Unidos se apoderó "por la fuerza" de Maduro.

"China expresa su profunda conmoción y condena enérgicamente el uso temerario de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un Estado soberano y las acciones dirigidas contra el presidente de otro país", sostuvo tras el ataque. Asimismo, denunció una “grave transgresión” de las leyes internacionales, una “vulneración de la soberanía venezolana” y una “amenaza a la paz y la seguridad de América Latina y el Caribe”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino instó a la Casa Blanca a respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, además de “cesar las violaciones de la soberanía y la seguridad de otros países”.

En línea con la postura china, Corea del Norte calificó de "salvaje violación" de la soberanía venezolana la operación militar estadounidense que bombardeó Caracas y alrededores y terminó con la captura de Maduro y su mujer, Cilia Flores. "Estamos prestando mucha atención a la gravedad de la situación actual en Venezuela provocada por este acto déspota de Estados Unidos, que enlaza con el aumento de la inestabilidad que va a provocar en una situación regional de por sí debilitada", publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano en un comunicado.

La comunidad internacional, pidió Corea del Norte, "debe reconocer la gravedad de la actual situación venezolana, que ha tenido consecuencias catastróficas para la consolidación de las relaciones regionales e internacionales", y que alce "una voz de protesta y denuncia contra la habitual violación de la soberanía de otros países por parte de Estados Unidos".