Trump vio en directo la operaciòn en Venezuela y dijo que "fue como un show televisivo"

“La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos”, explicó Trump en una entrevista con el canal Fox News.

Más tarde, a través de su red Truth Social, publicó imágenes de la “Situation Room” que se instaló en Mar-a-Lago para observar el operativo junto al secretario de Estado Marco Rubio y el director de la CIA, John Ratcliffe.

El mandatario confirmó que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron trasladados en el buque militar USS Iwo Jima rumbo a Nueva York, donde serán juzgados por narcoterrorismo.

Trump dijo que vio la compleja captura del mandatario venezolano desde la sala en Mar-a-Lago junto a varios generales. “Me dijeron militares de verdad que no hay otro país en la Tierra que pueda llevar a cabo una maniobra así”, celebró Trump.

Sala de situacion foto 2

Operación "muy bien organizada"

La operación fue “muy bien organizada” y ningún estadounidense perdió la vida, añadió el mandatario republicano.

“Si hubieras visto la velocidad, la violencia... Es que fue algo increíble, un trabajo increíble el que hicieron estas personas. Nadie más podría haber hecho algo así”, insistió Trump sobre la operación, que, según CBS, fue realizada por las tropas de élite Delta Force .

El presidente de EE.UU. dijo que el operativo fue “muy complejo” y que los soldados “irrumpieron y entraron en lugares que no eran realmente accesibles, rompieron puertas de acero que se habían colocado allí precisamente por este motivo, y los sacaron en cuestión de segundos". “Nunca había visto nada igual”, añadió.