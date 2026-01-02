China lanza una advertencia a Elon Musk sobre la expansión de Starlink

El mensaje de alerta fue emitido por un representante de Pekín durante un evento informal del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU).

En este contexto, el diplomático chino citó incidentes como cuasi colisiones entre satélites Starlink y la estación espacial china en 2021, y acusó a estas constelaciones de violar leyes nacionales y de ser utilizadas para reconocimiento militar.

"Con la rápida expansión de las actividades espaciales comerciales, la proliferación descontrolada de constelaciones de satélites comerciales por parte de un país determinado, en ausencia de una regulación eficaz, ha generado importantes desafíos en materia de seguridad", aseguró el diplomático cuyo nombre no fue revelado.

China tacha de "discriminatorio" el 'arancel al carbono' de la UE

El Gobierno chino calificó este jueves de "discriminatorio" e "injusto" el inicio de la fase definitiva del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) de la Unión Europea (UE), conocido como el "arancel al carbono", y advirtió de que adoptará las "medidas necesarias" en respuesta.

Desde el 1 de enero, los importadores de determinados productos intensivos en emisiones -como el acero, hierro, cemento, aluminio, fertilizantes, hidrógeno y electricidad- deberán pagar por el CO2 incorporado en los bienes que entren en la UE.

Tras un periodo transitorio entre 2023 y 2025 en el que solo se exigía la notificación de emisiones, el sistema pasará a requerir la compra y entrega de certificados CBAM, cuyo precio estará vinculado al mercado europeo de derechos de emisión (EU ETS).

La medida busca evitar la fuga de carbono y garantizar una competencia equitativa entre productores europeos y extracomunitarios.