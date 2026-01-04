Las Fuerzas Armadas de Venezuela rechazan la incursión militar de EE.UU.

Padrino López denunció que el mandatario fue "secuestrado" en una operación que atenta directamente contra la soberanía nacional y la voluntad popular. "Nicolás Maduro es el presidente constitucional electo por el pueblo para el periodo 2025-2031; es el auténtico y genuino líder de todos los venezolanos", aseveró.

“Nosotros desde aquí exigimos la pronta liberación de nuestro comandante y de su primera dama. Exigimos al mundo que vea con atención todo esto que está ocurriendo en contra de Venezuela, en contra de su soberanía y constitución”, sumó en el discurso televisado.

El jefe militar advirtió también a la comunidad internacional sobre la peligrosidad del operativo estadounidense, al señalar que este tipo de intervenciones representan una amenaza global: "Que el mundo ponga sus barbas en remojo porque, si hoy fue contra Venezuela, mañana puede ser contra cualquier Estado".

Sin ofrecer un balance oficial de víctimas, Padrino López afirmó que la captura del mandatario se produjo después de que fuerzas estadounidenses “asesinaran a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados y ciudadanos inocentes”.

A su vez, el ministro de Defensa venezolano agradeció las manifestaciones populares contra la intervención estadounidense y destacó el rol de la Fuerza Armada Bolivariana: "Nosotros votamos por la paz, el diálogo, el entendimiento y el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional. Hemos garantizado la continuidad democrática y constitucional del país y lo seguiremos haciendo".

Respaldo a Delcy Rodríguez

Por otro lado, Padrino López dijo que los militares reconocen a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara que asuma el poder por un período de 90 días. También se mostró a favor del decreto de “estado de conmoción exterior” que, según Rodríguez, había sido promulgado por Maduro antes de su captura para “garantizar la gobernabilidad del país”.

“El Gobierno garantizará la gobernabilidad del país y nuestra institución continuará empleando todas sus amplias fuerzas para la defensa militar, el mantenimiento del orden interno y la preservación de la paz”, exclamó Padrino.