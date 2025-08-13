España: quieren levantar una escultura de un toro del tamaño de la torre Eiffel

Hasta el momento, más de treinta localidades y provincias, como Burgos o Guadalajara, se postularon para tener la gigantesca estatua, pero El Molar picó en punta.

¿Un nuevo atractivo turístico?

El particular monumento, que busca convertirse en el nuevo icono turístico del país ibérico, albergaría en sus pitones un mirador panorámico con vistas a buena parte del centro peninsular, desde donde se podría ver la Sierra de Guadarrama e incluso Guadalajara.

La gigantesca escultura ocuparía diez hectáreas e iría acompañada de una zona comercial con temática taurina, incluyendo restaurantes y tiendas especializadas. En este contexto, el Ayuntamiento de la localidad expresó su voluntad de ceder los terrenos necesarios para dicha iniciativa.

El "toro de España"

La propuesta, bautizada como 'el toro de España', fue impulsada por la Academia Española de Tauromaquia. "El toro sería un punto de atracción que nadie olvidaría. Aporta identidad, cultura, originalidad y una oportunidad de posicionar a España en el mapa turístico mundial con una imagen única", dijo Jorge Álvarez, presidente y fundador de la Academia Española de la Radio y director de Radio España.

“Ni contra San Sebastián de los Reyes, al que le llaman la Pamplona chica, ni contra Colmenar Viejo, que tiene otra plaza muy importante. El Molar tiene potencial y el pueblo lo quiere, aunque hay gente que no, como los antitaurinos o animalistas“, ha explicado. Por ello, el responsable turístico, y portavoz local de Vox, lamenta el clima de polarización: “Todo lo que venga de Vox se rechaza directamente, sin escucharlo. Está todo muy radicalizado. Por ejemplo, los parisinos no querían la Torre Eiffel cuando se empezó a construir, y mira ahora. Nos metería un chute de turismo tremendo”.