El Papa León XIV dio su primer Ángelus tras la operación y evitó hablar del viaje a la Argentina

El Santo Padre reapareció desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano. Fue ovacionado por una multitud de fieles y dijo que retomará sus actividades de manera gradual. El último martes lo operaron de un cáncer de pulmón.
El Papa León XIV reapareció este domingo desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano y brindó su primer Ángelus, luego de haber recibido el alta médica tras la cirugía por un cáncer de pulmón a la que fue sometido hace menos de una semana. Unos 20.000 fieles lo ovacionaron desde la Plaza de San Pedro.
"Quisiera agradecer a todas las personas que han estado rezando por mí durante estos días", expresó el Pontífice, de 71 años. Durante su pronunciamiento, evitó confirmar si realizará su viaje a la Argentina, previsto del 8 al 11 de noviembre, como parte de una gira por Sudamérica que también incluirá visitas a Uruguay y Perú.
“Después de esta fase delicada, retomaré gradualmente mi actividad con la ayuda de Dios y de vuestras oraciones. ¡Gracias a todos y feliz domingo!", se limitó a decir. También manifestó su "especial reconocimiento a médicos, enfermeros y a todo el personal del Policlínico Gemelli", donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.
En su Ángelus de menos de diez minutos, León XIV exhortó a "vivir sin concesiones", "anteponiendo ante todo el Reino de Dios y su justicia".
Tal como se dijo, el Santo Padre evitó hablar de su viaje por Sudamérica. Sin embargo, el cirujano que estuvo a cargo de la operación, Stefano Margaritora, aclaró ayer que no existen motivos clínicos que impidan el viaje por la Argentina, Uruguay y Perú, del 6 al 17 de noviembre. “En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar”, explicó a medios del Vaticano.
“Si lo tratamos como a una persona normal, después de este tipo de intervención considero que se necesitan un par de semanas para lograr una recuperación física verdaderamente completa. Por lo tanto, dado que ya ha transcurrido casi una semana, en definitiva, creo que el Papa podrá estar plenamente recuperado dentro de unos diez días más”, subrayó el cirujano.
León XIV fue operado el 13 de octubre y diagnosticado con un adenocarcinoma pulmonar. Según Margaritora, el descubrimiento del tumor maligno "fue absolutamente fortuito, como, por desgracia, sucede con frecuencia". Y agregó: "Al realizarle unas pruebas rutinarias del abdomen, se descubrió en el tórax, en las bases pulmonares, una pequeña mancha. Esto es bastante normal, porque cuando se realizan pruebas radiológicas del abdomen, dado que el diafragma tiene una forma similar a la de un paracaídas, normalmente se visualizan las bases pulmonares. Pero, desde luego, si aquella pequeña mancha hubiera estado un poco más arriba, no se habría visto".
El especialista se refirió, por último, a la evolución del Papa. "La reexpansión del pulmón después de la cirugía está siguiendo los plazos previstos habitualmente. Por lo tanto, en términos generales, su estado es bueno", concluyó.