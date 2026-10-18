El Papa León XIV dio su primer Ángelus tras la operación y evitó hablar del viaje a la Argentina

Tal como se dijo, el Santo Padre evitó hablar de su viaje por Sudamérica. Sin embargo, el cirujano que estuvo a cargo de la operación, Stefano Margaritora, aclaró ayer que no existen motivos clínicos que impidan el viaje por la Argentina, Uruguay y Perú, del 6 al 17 de noviembre. “En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar”, explicó a medios del Vaticano.

“Si lo tratamos como a una persona normal, después de este tipo de intervención considero que se necesitan un par de semanas para lograr una recuperación física verdaderamente completa. Por lo tanto, dado que ya ha transcurrido casi una semana, en definitiva, creo que el Papa podrá estar plenamente recuperado dentro de unos diez días más”, subrayó el cirujano.

León XIV saluda a Stefano Margaritora, que estuvo a cargo de la cirugía realizada el último martes.

León XIV fue operado el 13 de octubre y diagnosticado con un adenocarcinoma pulmonar. Según Margaritora, el descubrimiento del tumor maligno "fue absolutamente fortuito, como, por desgracia, sucede con frecuencia". Y agregó: "Al realizarle unas pruebas rutinarias del abdomen, se descubrió en el tórax, en las bases pulmonares, una pequeña mancha. Esto es bastante normal, porque cuando se realizan pruebas radiológicas del abdomen, dado que el diafragma tiene una forma similar a la de un paracaídas, normalmente se visualizan las bases pulmonares. Pero, desde luego, si aquella pequeña mancha hubiera estado un poco más arriba, no se habría visto".

El especialista se refirió, por último, a la evolución del Papa. "La reexpansión del pulmón después de la cirugía está siguiendo los plazos previstos habitualmente. Por lo tanto, en términos generales, su estado es bueno", concluyó.