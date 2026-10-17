Falsas reservas: denuncian estafas digitales con alojamientos por la visita del Papa León XIV al país

Las alertas se extendieron a otros alojamientos. El Hotel Catedral denunció publicidad falsa que utilizaba su nombre y fotografías de la Basílica para ofrecer habitaciones con vista al templo, y pidió no transferir dinero a cuentas particulares. El Hotel Hoxon informó sobre contactos que se presentaban como representantes del establecimiento. Hoxon y Luján Homes también reforzaron sus comunicaciones ante el uso de sus identidades.

La Basílica de Luján, uno de los lugares elegidos para la visita del Papa, que aún sigue en pie.

La maniobra se produce en un escenario de alta demanda. Si la salud se lo permite, la visita del Pontífice está prevista para noviembre y Luján será uno de los puntos centrales de la agenda, con una misa anunciada para el día 11. La búsqueda de hospedaje movilizó a fieles de distintas provincias, mientras algunas ofertas digitales alcanzaron cifras muy elevadas: un relevamiento periodístico detectó anuncios por decenas de millones de pesos. La escasez de plazas y la urgencia por conseguir alojamiento pueden facilitar el engaño.

Especialistas en ciberseguridad advirtieron que estos fraudes suelen aparecer ante acontecimientos que concentran público. Los delincuentes copian imágenes y datos públicos de establecimientos reales y crean perfiles convincentes. Que un hotel exista no significa que quien responde por redes sociales esté vinculado con él.

Por eso, recomiendan buscar por cuenta propia el teléfono oficial y confirmar que la reserva exista, además de verificar el titular de la cuenta antes de transferir. También aconsejan revisar la actividad de los perfiles, comparar precios y desconfiar de la presión para pagar rápidamente. Tener muchos seguidores o una cuenta antigua no garantiza autenticidad.

Ante el movimiento esperado, el Municipio de Luján habilitó el sitio servicios.lujan.gob.ar, con información sobre alojamientos, campings, estacionamientos y otras prestaciones.