Falsas reservas: denuncian estafas digitales con alojamientos por la visita del Papa León XIV al país

La mayoría de los casos se concentran en Luján. Grupos delictivos aprovecharon la demanda de los fieles para realizar falsos perfiles de hoteles y establecimientos. Piden extremar los cuidados.
La expectativa por la visita del Papa León XIV al país generó una fuerte demanda de alojamiento y también abrió paso a estafas mediante falsas reservas. En Luján, distintos establecimientos advirtieron que desconocidos utilizan sus nombres, fotografías y logotipos en redes sociales para ofrecer habitaciones inexistentes y pedir transferencias. Hay casos denunciados con engaños de 500.000 pesos.
Natalia Verónica Gómez organizó un viaje con cuatro amigas para asistir a las actividades previstas en torno a la visita papal. Las cinco pensaban permanecer dos noches en la ciudad. Gómez encontró en Instagram una publicación que imitaba la identidad de Real Hotel Luján y, al pedir información, fue derivada a una conversación por WhatsApp.
La cuenta ofrecía paquetes bajo el nombre "Promos papales": habitaciones para dos personas por 400.000 pesos y para cuatro por 600.000, con pensión completa, estacionamiento y terraza con vista al evento. La mujer transfirió 500.000 pesos como seña de una supuesta reserva cuyo costo total era de un millón. Las dudas surgieron cuando comenzaron a insistirle para que pagara el saldo. Gómez aseguró que presentó una denuncia y un reclamo ante Cuenta DNI, aunque no había recuperado el dinero.
La damnificada contó que las otras cuatro amigas le habían entregado 100.000 pesos cada una y que, tras advertir el engaño, tuvo que devolverles esos aportes con dinero propio. Desde el hotel identificaron un perfil y un número de WhatsApp que se hacían pasar por el establecimiento. La cuenta receptora estaba a nombre de una persona particular y no de la empresa.
Las alertas se extendieron a otros alojamientos. El Hotel Catedral denunció publicidad falsa que utilizaba su nombre y fotografías de la Basílica para ofrecer habitaciones con vista al templo, y pidió no transferir dinero a cuentas particulares. El Hotel Hoxon informó sobre contactos que se presentaban como representantes del establecimiento. Hoxon y Luján Homes también reforzaron sus comunicaciones ante el uso de sus identidades.
La maniobra se produce en un escenario de alta demanda. Si la salud se lo permite, la visita del Pontífice está prevista para noviembre y Luján será uno de los puntos centrales de la agenda, con una misa anunciada para el día 11. La búsqueda de hospedaje movilizó a fieles de distintas provincias, mientras algunas ofertas digitales alcanzaron cifras muy elevadas: un relevamiento periodístico detectó anuncios por decenas de millones de pesos. La escasez de plazas y la urgencia por conseguir alojamiento pueden facilitar el engaño.
Especialistas en ciberseguridad advirtieron que estos fraudes suelen aparecer ante acontecimientos que concentran público. Los delincuentes copian imágenes y datos públicos de establecimientos reales y crean perfiles convincentes. Que un hotel exista no significa que quien responde por redes sociales esté vinculado con él.
Por eso, recomiendan buscar por cuenta propia el teléfono oficial y confirmar que la reserva exista, además de verificar el titular de la cuenta antes de transferir. También aconsejan revisar la actividad de los perfiles, comparar precios y desconfiar de la presión para pagar rápidamente. Tener muchos seguidores o una cuenta antigua no garantiza autenticidad.
Ante el movimiento esperado, el Municipio de Luján habilitó el sitio servicios.lujan.gob.ar, con información sobre alojamientos, campings, estacionamientos y otras prestaciones.
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