"Según los análisis de sangre, las radiografías de tórax realizadas esta mañana y la evaluación del estado clínico del paciente, se ha determinado que el Santo Padre está en condiciones de recibir el alta", explicaron el Dr. Luigi Carbone, director de la Dirección de Salud e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y el profesor Stefano Margaritora, jefe del equipo de cirugía torácica, acerca de la recuperación postoperatoria del Sumo Pontífice.

En el comunicado, la Santa Sede indicó que León XIV "regresará al Vaticano" y "mañana rezará el Ángelus desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico".

"El Papa continúa con la fisioterapia respiratoria y está llevando a cabo sus actividades diarias normales de manera completamente independiente mientras se recupera de la cirugía del martes", había señalado el parte médico del viernes.

León XIV, de 71 años, había sido sometido el 13 de octubre a una cirugía que duró alrededor de una hora y media. "Para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica video asistida. El examen histológico in situ ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal y como se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios", precisó el informe.

El Papa León XIV celebró misa en el Hospital Gemelli de Roma, en las primeras imágenes difundidas por el Vaticano tras su operación pulmonar.

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El Santo Padre tiene suspendida su agenda hasta el 20 de octubre, mientras se define su gira por Uruguay, la Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre próximo. "Dependerá de cómo evolucionen las cosas; debemos esperar a que salga del hospital y ver qué dicen los doctores sobre si está en condiciones de viajar”, afirmó el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

La travesía contempla 14 vuelos y recorridos por diez ciudades en los tres países sudamericanos. Según el cronograma publicado días atrás, el Papa tiene previsto llegar a la Argentina el próximo domingo 8 de noviembre y permanecer aquí hasta el miércoles 11.

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