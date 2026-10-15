En el Vaticano dicen que "hay que esperar" para confirmar la visita del Papa León XIV a la Argentina

"El papa lleva dos días ingresado y no podemos hacer previsiones de ningún tipo. Hay que ver ahora cuando regresará, en qué situación, qué dirán los médicos... y en base a todos esos elementos, el papa reajustará su pontificado si es necesario hacerlo", dijo en declaraciones a la agencia ANSA

En este mismo sentido respondió a quien le preguntó si presidirá el rezo del Ángelus este domingo desde el hospital: "Dependerá un poco de cómo transcurra la convalecencia. Parece que le han dado cinco días por lo que, si está mejor el fin de semana, pienso que hará el Ángelus desde el Gemelli".

No obstante, aclaró que "son todo conjeturas" porque no ha hablado con el papa desde que entró al hospital. "En estos días es mejor dejarle tranquilo para que se recupere", sostuvo.

Asimismo, ha considerado "bellísimo" el modo en que anunció su operación, el pasado domingo de forma completamente pública, desde la ventana del Palacio Apostólico.