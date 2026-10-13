El hospital universitario Gemelli de Roma fue el centro donde se realizó la intervención quirúrgica al papa León XIV.

La intervención se realizó después de que el propio pontífice comunicara el hallazgo del nódulo durante el rezo del Ángelus del domingo anterior. En esa oportunidad, explicó que los médicos habían identificado una formación pulmonar “en fase muy temprana y bien localizada”.

El procedimiento estuvo a cargo del equipo de cirugía torácica del hospital romano. De acuerdo con la información difundida por medios españoles, el objetivo fue extirpar el nódulo detectado en los estudios médicos.

Mientras se desarrollaba la operación, decenas de fieles se reunieron en la capilla del hospital para rezar el rosario. La oración fue presidida por el vicario de Roma, el cardenal Baldassare Reina.

La agenda del Papa durante la recuperación

A raíz de la intervención, el Vaticano suspendió las principales actividades públicas del pontífice hasta el 20 de octubre. Durante ese período, León XIV permanecerá en recuperación y su equipo médico evaluará su evolución.

Decenas de fieles se reunieron en la capilla del hospital Gemelli para rezar durante la operación del pontífice.

La hospitalización no implica la designación de un sustituto para ejercer el pontificado. De acuerdo con la práctica de la Iglesia católica, la Sede Vacante se produce cuando el Papa muere o renuncia, no cuando permanece internado por motivos de salud.

Por lo tanto, durante su recuperación, León XIV conserva sus atribuciones como jefe de la Iglesia católica y puede continuar tomando decisiones y firmando documentos.

El viaje a América Latina previsto para noviembre

La evolución de su estado de salud también será relevante para los compromisos internacionales previstos para las próximas semanas. Entre el 6 y el 17 de noviembre, el Papa tiene programada una gira por Uruguay, Argentina y Perú.

El itinerario contempla distintas actividades y visitas en los tres países, entre ellas una parada en Cuzco, Perú, situada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.

La realización del viaje dependerá de la evolución de la recuperación y de las indicaciones médicas. Por el momento, el Vaticano no informó cambios en el cronograma previsto.

Mientras tanto, la Santa Sede señaló que próximamente brindará más información sobre la intervención.