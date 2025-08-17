El Papa León XIV habló de las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania: qué dijo

"Oremos por el éxito de los esfuerzos para poner fin a las guerras y promover la paz; para que, en las negociaciones, el bien común de los pueblos siempre sea lo primero", afirmó el Santo Padre, en referencia a las negociaciones en curso para alcanzar un alto el fuego y la paz entre Ucrania y Rusia.

Precisamente, el presidente estadounidense Donald Trump y su par ruso Vladimir Putin se reunieron el viernes en Alaska, pero no alcanzaron ningún acuerdo sobre la guerra en Ucrania, si bien se emplazaron a una segunda reunión sin fecha fijada. Este lunes, el líder republicano recibirá al mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, en Washington.

León XIV ya había exhortado el pasado miércoles, antes de la reunión entre Trump y Putin en Alaska, a “buscar siempre el diálogo y la labor diplomática” en lugar de recurrir a la violencia, y abogó por un “alto al fuego” en Ucrania.

Embed

En su intervención, el Papa también recordó a las víctimas de las inundaciones en Asia. "Estoy cercano a los pueblos de Pakistán, India y Nepal afectados por las violentas inundaciones. Rezo por las víctimas y sus familias, y por todos los que sufren a causa de este desastre", apuntó.

Por otro lado, expresó su agradecimiento todas las instituciones y asociaciones católicas que aprovechan el verano europeo para educar y transmitir el Evangelio en actividades e iniciativas que involucran a numerosas personas, niños, jóvenes y adultos. "En este tiempo estival recibo noticias de muchas y variadas iniciativas de animación cultural y evangelización, organizadas a menudo en los lugares de vacaciones. Es hermoso ver cómo la pasión por el Evangelio estimula la creatividad y el compromiso de grupos y asociaciones de todas las edades", indicó.

León XIV culminó su domingo con un almuerzo junto a un centenar de personas sin recursos en los jardines de Castel Gandolfo.

Zelenski irá a EE.UU. junto a un grupo de líderes europeos

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, dijo este domingo que ella y otros líderes europeos, así como el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, viajarán el lunes a Washington para conversar con Trump.

"Por solicitud del presidente Zelenski, participaré en la reunión con el presidente Trump y con otros líderes europeos en la Casa Blanca mañana", escribió von der Leyen en la plataforma X. A su vez, el gobierno alemán anunció que el canciller Friedrich Merz se unirá a otros líderes europeos y a Zelenski en las conversaciones con Trump.

La Presidencia francesa indicó a la prensa que el mandatario del país, Emmanuel Macron, se sumará a la delegación. Y lo mismo harán la primer ministra italiana, Giorgia Meloni; el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente finlandés, Alexander Stubb; y el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte.