El "poledance" o baile del caño llega a las iglesias de Alemania

La disciplina se resignifica dentro del espacio religioso, presentándose ahora como deporte y expresión de emancipación femenina. Tras la actuación, la barra se retira y el servicio continúa con música litúrgica acompañada de ritmos electrónicos, invitando a toda la congregación a participar y bailar. Gestos simbólicos, sonrisas y participación colectiva transforman la atmósfera tradicional del templo.

La iniciativa es impulsada por la pastora Lisa Koens, en una comunidad del estado de Baja Sajonia, con el objetivo de romper esquemas sin perder el contenido espiritual. Aunque ha recibido críticas y ataques en redes sociales, especialmente de sectores conservadores, Koens asegura que el respaldo ha sido mayor y que muchos feligreses afirmarían que acudirían más a menudo si se adoptaran prácticas más innovadoras.

Si bien el poledance arrastra un estigma por haberse popularizado en clubes nocturnos como una danza sensual ligada a la representación erótica del cuerpo femenino, en las iglesias alemanas esta imagen se ha logrado resignificar. Al presentarlo como ejercicio físico, expresión artística y símbolo de liberación femenina, pastoras y feligreses distancian la práctica de su pasado erótico, mostrando que el poledance puede integrarse de manera respetuosa y significativa en un espacio religioso.

Prácticas similares ya se han visto en otras iglesias de Alemania. En la iglesia de Santa María de Lübeck, por ejemplo, la bailarina Anke Kestermann realizó presentaciones coreográficas dentro del templo. Mientras algunos feligreses calificaron la iniciativa de creativa y simbólica, otros la consideraron inapropiada para un espacio sagrado.