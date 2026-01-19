El youtuber Merakio viajaba en el tren que descarriló en España: "Pensamos que nos moríamos"

merakio El youtuber mostró en primera persona cómo se vivió el operativo de emergencia desde adentro del tren.

En medio del operatvo de emergencia, el influencer intentó mostrar la situación en primera persona minutos después del siniestro.

"Íbamos volviendo de Málaga a Madrid y, a la altura de Córdoba, descarrilaron dos vagones de nuestro tren. Hay heridos”, escribió Merakio en su primera publicación sobre el hecho.

En otra publicación, Merakio expresó: "Estamos bien. Nos pasó un tren por al lado y se movió todo, se descarrilaron vagones de los dos trenes. Hay muchos heridos y fallecidos. Nos están evacuando al pueblo de al lado”.

Mediante otra historia el youtuber dijo: “Estamos en buses puestos por Iryo llegando a Madrid. Esto es muy surrealista. Veo las imágenes de las noticias y no lo puedo creer. Por un momento pensamos que nos moríamos. Todavía no caigo, no puedo procesar lo que pasó. Agradezco la solidaridad de toda la gente de Adamuz que nos trajeron comida caliente, mantas, ayuda médica y psicológica".

El accidente ocurrió antes de las 20 del domingo. Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga hacia Madrid con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones a las 19:39 horas e invadió la vía contigua por la que circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva. Este segundo tren de Alvia también se salió de la vía tras realizar una frenada de emergencia.